18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Премьер-министр напомнила, что ранее процедура требовала нескольких посещений ЗАГСа и бумажных документов. Теперь, по ее словам, этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок.

Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году

В 2026 году расторгнуть брачный союз можно будет быстро и без лишней бюрократии, используя приложение "Дія". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Развестись можно будет быстро и онлайн. Услуга появится в Дії в 2026 году и будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. Такие изменения принял сегодня Кабинет Министров 

- сообщила Свириденко.

Премьер-министр напомнила, что ранее процедура требовала нескольких посещений ЗАГСа и бумажных документов. Теперь, по ее словам, этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок.

После подачи заявления Дія автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака вы тоже получите в приложении 

- пояснила премьер.

Дополнение

В судах Украины за первые шесть месяцев 2025 года развелись по меньшей мере 38 671 пара - втрое больше, чем через ЗАГСы. Почти половина всех судебных разводов пришлась на Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую области и столицу. Меньше всего разводов зафиксировано в Закарпатской и Волынской областях.

Павел Зинченко

