Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году

В 2026 году расторгнуть брачный союз можно будет быстро и без лишней бюрократии, используя приложение "Дія". Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Развестись можно будет быстро и онлайн. Услуга появится в Дії в 2026 году и будет доступна для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. Такие изменения принял сегодня Кабинет Министров - сообщила Свириденко.

Премьер-министр напомнила, что ранее процедура требовала нескольких посещений ЗАГСа и бумажных документов. Теперь, по ее словам, этот процесс станет проще — без очередей и без лишних поездок.

После подачи заявления Дія автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака вы тоже получите в приложении - пояснила премьер.

Дополнение

В судах Украины за первые шесть месяцев 2025 года развелись по меньшей мере 38 671 пара - втрое больше, чем через ЗАГСы. Почти половина всех судебных разводов пришлась на Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Киевскую области и столицу. Меньше всего разводов зафиксировано в Закарпатской и Волынской областях.