В Украине более 24 тысяч пар поженились через онлайн-сервис за 11 месяцев

За 11 месяцев 2025 года услугой «Брак онлайн», которую Минюст реализует совместно с Минцифрой, воспользовалась 24 261 пара. Цифровой сервис демонстрирует стремительный рост популярности и позволяет вступить в брак быстро, дистанционно и без лишних формальностей. Об этом сообщает Минюст, пишет УНН.

Цифровые офисы ЗАГС, которые сейчас работают в трех регионах Украины, обеспечивают гражданам удобный и доступный способ заключения брака онлайн - говорится в сообщении.

С начала 2025 года в этих офисах было зарегистрировано 24261 брак онлайн, в частности:

Киев — 18 079;

Днепр — 4 145;

Львов — 2 037.

Цифровые ЗАГСы в Днепре и Львове открылись только осенью, но за короткое время уже показали высокие результаты.

Как работает услуга

Заявку можно подать через мобильное приложение «Дія», выбрать удобные и свободные дату и время и провести церемонию бракосочетания в формате видеоконференции с государственным регистратором.

После подтверждения молодоженами своего согласия и подписания актовой записи с помощью «Дія.Підпису», бумажное свидетельство о браке доставляет Укрпочта, а электронное - появляется в приложении «Дія» в течение 24 часов.

Для военных — упрощенная процедура

Идентификация проходит через приложение "Армия+", после чего защитники быстро переходят к услуге "Брак онлайн" в "Дії".

Напомним

В сентябре 2024 года Украина запустила полный цикл онлайн-бракосочетания через приложение "Дія", включая подачу заявления, церемонию и получение электронного свидетельства.

