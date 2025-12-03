В Украине более 24 тысяч пар поженились через онлайн-сервис за 11 месяцев
За 11 месяцев 2025 года 24 261 пара воспользовалась услугой "Брак онлайн" от Минюста и Минцифры. Цифровые ЗАГСы в Киеве, Днепре и Львове обеспечивают быстрое и дистанционное заключение брака, в том числе для военных через упрощенную процедуру.
Цифровые офисы ЗАГС, которые сейчас работают в трех регионах Украины, обеспечивают гражданам удобный и доступный способ заключения брака онлайн
С начала 2025 года в этих офисах было зарегистрировано 24261 брак онлайн, в частности:
- Киев — 18 079;
- Днепр — 4 145;
- Львов — 2 037.
Цифровые ЗАГСы в Днепре и Львове открылись только осенью, но за короткое время уже показали высокие результаты.
Как работает услуга
Заявку можно подать через мобильное приложение «Дія», выбрать удобные и свободные дату и время и провести церемонию бракосочетания в формате видеоконференции с государственным регистратором.
После подтверждения молодоженами своего согласия и подписания актовой записи с помощью «Дія.Підпису», бумажное свидетельство о браке доставляет Укрпочта, а электронное - появляется в приложении «Дія» в течение 24 часов.
Для военных — упрощенная процедура
Идентификация проходит через приложение "Армия+", после чего защитники быстро переходят к услуге "Брак онлайн" в "Дії".
В сентябре 2024 года Украина запустила полный цикл онлайн-бракосочетания через приложение "Дія", включая подачу заявления, церемонию и получение электронного свидетельства.
