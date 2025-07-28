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Власти Литвы усиливают безопасность на границе, чтобы защитить граждан от угрозы беспилотников - LRT

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Полиция Литвы получила десятки сообщений о неизвестном объекте в воздухе, вероятно, беспилотнике из беларуси, замеченном вблизи Вильнюса. Рассматривается версия, что это дрон украинской ПВО, который дезориентировался, поиски продолжаются в центральной Литве.

Власти Литвы усиливают безопасность на границе, чтобы защитить граждан от угрозы беспилотников - LRT

В понедельник утром полиция Литвы получила десятки сообщений о неизвестном объекте в воздухе - вероятно, беспилотнике, залетевшем из беларуси. В последний раз его заметили вблизи Вильнюса на высоте 200 м. Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, пишет УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Сегодня утром мы получили звонок на общий номер экстренного вызова от местного жителя о непонятном объекте, который, возможно, пересек или вошел в воздушное пространство Литвы. Вероятно, это был беспилотный летательный аппарат. Полиция, проконсультировавшись с властями, решила сообщить о возможной опасности, в случае обнаружения, и не приближаться

- отметил министр.

Рассматривается версия, что это - дрон украинской ПВО, который дезориентировался. Поиски аппарата продолжаются в центральной Литве, в частности к северу от Каунаса. Власти просят граждан не приближаться к подозрительным объектам и сообщать о них по номеру 112.

Хотя пограничники регулярно фиксируют контрабандные дроны, этот аппарат не был обнаружен - у пограничной службы Литвы нет системы наблюдения за воздушным пространством. Из-за этого правительство анонсировало усиление контроля на границе: запланирована закупка новых радаров, акустических сенсоров и создание совместной информационной системы для армии, полиции и пограничников.

Не только радары, но и акустические системы, совместная информационная система с пограничниками, полицией и спасателями. Это то, что мы будем строить. Я думаю, что мы знаем, каким путем нам надо идти

- подчеркнул министр.

Во вторник состоится совещание у президента с представителями силовых структур по стратегии усиления безопасности в связи с угрозой от беспилотников.

Еврокомиссар призвал страны Балтии создать дроновый заслон15.07.2025, 16:10 • 4249 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
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Каунас
Вильнюс
Литва
Беспилотный летательный аппарат
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