Литовська влада посилює безпеку на кордоні, щоб захистити громадян від загрози безпілотників - LRT

У понеділок зранку поліція Литви отримала десятки повідомлень про невідомий об’єкт у повітрі - ймовірно, безпілотник, що залетів з білорусі. Востаннє його помітили поблизу Вільнюса на висоті 200 м. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, пише УНН з посиланням на LRT.

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Сьогодні вранці ми отримали дзвінок на загальний номер екстреного виклику від місцевого жителя про незрозумілий об'єкт, який, можливо, перетнув або увійшов у повітряний простір Литви. Імовірно, це був безпілотний літальний апарат. Поліція, проконсультувавшись з владою, вирішила повідомити про можливу небезпеку, в разі виявлення, і не наближатися - зазначив міністр.

Розглядається версія, що це - дрон української ППО, який дезорієнтувався. Пошуки апарата тривають у центральній Литві, зокрема на північ від Каунаса. Влада просить громадян не наближатися до підозрілих об’єктів і повідомляти про них за номером 112.

Хоча прикордонники регулярно фіксують контрабандні дрони, цей апарат не був виявлений - у прикордонній службі Литви немає системи спостереження за повітряним простором. Через це уряд анонсував посилення контролю на кордоні: заплановано закупівлю нових радарів, акустичних сенсорів і створення спільної інформаційної системи для армії, поліції та прикордонників.

Не тільки радари, а й акустичні системи, спільна інформаційна система з прикордонниками, поліцією та рятувальниками. Це те, що ми будемо будувати. Я думаю, що ми знаємо, яким шляхом нам треба йти - наголосив міністр.

У вівторок відбудеться нарада в президента з представниками силових структур щодо стратегії посилення безпеки у зв’язку з загрозою від безпілотників.

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