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В Литве из-за воздушной тревоги и метеозонда пострадали авиарейсы

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Из-за воздушной угрозы аэропорт Вильнюса сместил три рейса для 480 пассажиров. Неизвестный объект оказался обычным метеорологическим зондом.

В Литве из-за воздушной тревоги и метеозонда пострадали авиарейсы

В Литве временные ограничения в работе аэропорта Вильнюса из-за угрозы в воздухе повлияли на три авиарейса и около 480 пассажиров. Впоследствии выяснилось, что объект, который изначально приняли за беспилотник, был метеорологическим зондом, сообщает LRT, передает УНН.

Детали

По данным Литовских аэропортов (LTOU), два самолета были перенаправлены в Ригу, еще один - в Каунас. Сейчас все рейсы возвращаются в Вильнюс.

Утром 13 июня литовские военные предупредили население о возможной воздушной угрозе и разослали сообщения на мобильные телефоны. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, а уровень опасности был определен как "желтый".

Сначала причиной тревоги назвали неизвестный объект, зафиксированный радарами, который имел признаки беспилотного летательного аппарата. В связи с этим были подняты истребители миссии воздушной полиции НАТО.

Однако позже Национальный центр кризисного управления Литвы сообщил, что целью оказался метеорологический баллон. После его идентификации воздушную тревогу отменили, а уровень угрозы изменили на "белый".

Из-за возможной опасности работу Вильнюсского аэропорта временно приостанавливали. После отмены тревоги аэропорт возобновил работу, однако пассажиров предупредили о возможных задержках или изменениях в расписании рейсов.

В Литве напомнили, что подобные сигналы в последнее время фиксируются все чаще. В частности, в конце мая воздушную тревогу объявляли из-за беспилотников, залетевших на территорию страны. Также недавно в Вильнюсском уезде впервые в современной истории государства вводили самый высокий уровень воздушной опасности.

По информации литовских властей, в последние дни о возможных угрозах с воздуха также предупреждали жителей Латвии и Эстонии на фоне активизации атак беспилотников в регионе.

Немецкая бригада провела первые военные учения в Литве вблизи границы с Беларусью11.06.2026, 04:16 • 3600 просмотров

Андрей Тимощенков

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