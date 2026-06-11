Немецкая бригада провела первые военные учения в Литве вблизи границы с Беларусью
Киев • УНН
У границы с Беларусью 2900 военных НАТО провели первые учения. Подразделение использует 300 дронов и учитывает боевой опыт войны в Украине.
Немецкая танковая бригада, развернутая в Литве в ответ на рост угроз со стороны россии, провела свои первые боевые учения на территории балтийской страны. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Учения прошли на полигоне Пабраде, расположенном примерно в 15 километрах от границы с беларусью. В маневрах принимают участие около 2900 военнослужащих и 800 единиц техники из восьми стран НАТО.
Бригада учитывает опыт войны в Украине
Командующий подразделением Кристоф Хубер назвал учения важным шагом на пути к полной боевой готовности бригады.
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По его словам, военные учитывают уроки современной войны в Украине и готовятся к будущим конфликтам, а не к сценариям прошлых войн.
Германия усиливает восточный фланг НАТО
Бундесвер также задействовал в ходе учений более 300 беспилотников, что отражает изменение подходов к ведению боевых действий на основе опыта российско-украинской войны.
Германия создала бригаду для укрепления восточного фланга НАТО. К 2027 году подразделение должно насчитывать около 4800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников. Литва граничит с беларусью и российской Калининградской областью, что делает регион одним из ключевых направлений обороны Альянса.
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