США и Британия провели масштабные антидроновые учения вблизи границы с беларусью
В Литве прошли учения Project Flytrap 5.0 с участием США и Британии для противодействия дронам. Военные протестировали 50 новых разработок у границы с беларусью.
Военные США и Великобритании провели совместные учения Project Flytrap 5.0 в Литве, примерно в 30 километрах от границы с беларусью. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.
Маневры стали частью Инициативы НАТО по сдерживанию на восточном фланге и были направлены на отработку противодействия беспилотникам в мобильном бою. Серия учений Flytrap стартовала в прошлом году и уже проводилась в Германии и Польше, постепенно расширяясь из-за растущей роли дронов в современных конфликтах.
Под руководством V корпуса армии США американские подразделения и британские десантники отрабатывали отражение атак беспилотников на уровне эскадрильи. В ходе учений военные протестировали более 50 новых разработок, среди которых дроны-перехватчики, системы обнаружения целей и беспилотные наземные платформы.
По данным Forbes, участники также предоставляли производителям оперативную обратную связь относительно эффективности новых систем в боевых условиях. Следующий этап учений планируют провести уже на уровне бригады, что потребует значительно большего количества военнослужащих и техники.
