США и Британия провели масштабные антидроновые учения вблизи границы с беларусью

$44.2751.55
ukenru
04:30 • 1166 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo
04:25 • 2530 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo
23:28 • 28714 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 30882 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 41008 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 36335 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75058 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 51327 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 47914 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 62384 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
69%
752мм
Популярные новости
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием1 июня, 18:45 • 23077 просмотра
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине23:04 • 18703 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома00:40 • 14907 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto00:44 • 14503 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo01:56 • 11521 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 33762 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 35701 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75068 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 69225 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 81686 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Ливан
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 2366 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 25735 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 62210 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 57481 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 77226 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Truth Social
Фильм

США и Британия провели масштабные антидроновые учения вблизи границы с беларусью

Киев • УНН

 • 1972 просмотра

В Литве прошли учения Project Flytrap 5.0 с участием США и Британии для противодействия дронам. Военные протестировали 50 новых разработок у границы с беларусью.

США и Британия провели масштабные антидроновые учения вблизи границы с беларусью

Военные США и Великобритании провели совместные учения Project Flytrap 5.0 в Литве, примерно в 30 километрах от границы с беларусью. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.

Детали

Маневры стали частью Инициативы НАТО по сдерживанию на восточном фланге и были направлены на отработку противодействия беспилотникам в мобильном бою. Серия учений Flytrap стартовала в прошлом году и уже проводилась в Германии и Польше, постепенно расширяясь из-за растущей роли дронов в современных конфликтах.

НАТО проводит масштабные учения в Финляндии на фоне роста активности дронов29.05.26, 17:42 • 3689 просмотров

Под руководством V корпуса армии США американские подразделения и британские десантники отрабатывали отражение атак беспилотников на уровне эскадрильи. В ходе учений военные протестировали более 50 новых разработок, среди которых дроны-перехватчики, системы обнаружения целей и беспилотные наземные платформы.

По данным Forbes, участники также предоставляли производителям оперативную обратную связь относительно эффективности новых систем в боевых условиях. Следующий этап учений планируют провести уже на уровне бригады, что потребует значительно большего количества военнослужащих и техники.

Украинские дроны условно уничтожили 20 танков во время маневров НАТО в Швеции — Politico28.05.26, 19:29 • 4010 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Беларусь
Армия Соединенных Штатов Америки
НАТО
Литва
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Польша