16:32 • 11062 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 21687 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 18257 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 17832 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 16516 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13703 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13713 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12762 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12512 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23996 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Украинские дроны условно уничтожили 20 танков во время маневров НАТО в Швеции — Politico

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

На учениях НАТО в Швеции украинские операторы БпЛА условно уничтожили 20 танков. Из-за успеха дронов часть маневров пришлось перезапускать трижды.

Украинские военные в ходе учений НАТО на шведском острове Готланд с помощью дронов условно "уничтожили" до 20 танков во время механизированного наступления. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Учения прошли в рамках первой скоординированной НАТО военной операции на острове после вступления Швеции в Альянс в 2024 году. В маневрах приняли участие около 18 тысяч военных из 13 стран.

Как пишет издание, украинское подразделение операторов БпЛА продемонстрировало преимущество современной дроновой войны, фактически сорвав часть сценария учений.

У нас была миссия со сценарием атаки механизированного подразделения с участием до 20 боевых танков. Я просто поднял свой дрон — увидел их всех, и это были легкие цели

 — рассказал Politico 24-летний украинский оператор дронов с позывным Tarik.

По его словам, из-за действий украинских операторов шведским военным пришлось трижды перезапускать часть учений.

В материале отмечается, что учения также продемонстрировали, насколько Украина и россия опережают НАТО в сфере массового применения дронов и адаптации к новым условиям войны.

Командир полка на Готланде Андреас Густафссон после учений признал, что шведские военные должны значительно больше тренироваться с использованием беспилотников.

Мой главный вывод — мы должны гораздо больше тренироваться с дронами

— заявил он.

