Украинские дроны условно уничтожили 20 танков во время маневров НАТО в Швеции — Politico
Киев • УНН
На учениях НАТО в Швеции украинские операторы БпЛА условно уничтожили 20 танков. Из-за успеха дронов часть маневров пришлось перезапускать трижды.
Украинские военные в ходе учений НАТО на шведском острове Готланд с помощью дронов условно "уничтожили" до 20 танков во время механизированного наступления. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Учения прошли в рамках первой скоординированной НАТО военной операции на острове после вступления Швеции в Альянс в 2024 году. В маневрах приняли участие около 18 тысяч военных из 13 стран.
Как пишет издание, украинское подразделение операторов БпЛА продемонстрировало преимущество современной дроновой войны, фактически сорвав часть сценария учений.
У нас была миссия со сценарием атаки механизированного подразделения с участием до 20 боевых танков. Я просто поднял свой дрон — увидел их всех, и это были легкие цели
По его словам, из-за действий украинских операторов шведским военным пришлось трижды перезапускать часть учений.
В материале отмечается, что учения также продемонстрировали, насколько Украина и россия опережают НАТО в сфере массового применения дронов и адаптации к новым условиям войны.
Командир полка на Готланде Андреас Густафссон после учений признал, что шведские военные должны значительно больше тренироваться с использованием беспилотников.
Мой главный вывод — мы должны гораздо больше тренироваться с дронами
