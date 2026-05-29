НАТО проводит масштабные учения в Финляндии на фоне роста активности дронов

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

В Финляндии 9000 военных НАТО отрабатывают создание стены дронов. Учения Northern Star проходят в 30 километрах от российской границы.

В Финляндии, в 30 км от границы с Россией, НАТО проводит масштабные военные учения "Northern Star", которые проходят на фоне роста инцидентов с использованием беспилотников в воздушном пространстве стран Альянса. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Тактические учения "Northern Star" на полигоне Вуосанка в Кааяни, в центральной Финляндии, объединяют семь стран НАТО: Вооруженные силы Финляндии, США, Польши, Великобритании, Франции, Италии и Венгрии. В течение нескольких месяцев около 9 000 военных будут тренироваться в сложных условиях северного региона с густыми лесами и температурами до -20°C зимой.

Союзные войска отрабатывают сценарии боя и быстрого развертывания, используя боевые стрельбы, пехотные и вертолетные учения, включая американские тяжелые транспортные вертолеты Chinook, которые взаимодействуют с танками для перемещения войск и техники в сложных условиях.

Наряду с традиционными военными возможностями ключевым элементом "Northern Star" является инициатива НАТО "Eastern Flank Deterrence Initiative" (EFDI), которая предусматривает создание "автономной зоны", где могут действовать беспилотные системы, подобно концепции так называемой "стены дронов" или "сетевых роев дронов".

EFDI также предусматривает значительное присутствие войск, включая многонациональные боевые группы, которые могут быть развернуты в случае засад или серьезной угрозы.

Усиленная стратегия сдерживания НАТО формируется на фоне того, как союзники пытаются модернизировать возможности восточного фланга. Развитие технологий дронов постоянно меняет характер боевых действий в Украине и за ее пределами, и хотя Украина становится лидером в этой сфере, российская армия способна масштабировать производство дешевле и запускать дроны на большие расстояния.

Учения "Northern Star" — ежегодные и планируются заранее — проходят на фоне инцидентов, связанных с российской активностью, которые беспокоят страны НАТО.

Дополнение

Два румынских истребителя F-16 были подняты в воздух в ответ на нарушение российским беспилотником воздушного пространства НАТО рано утром в пятницу, когда дрон попал в многоквартирный дом в городе Галац на востоке Румынии вблизи границы с Украиной, ранив по меньшей мере двух человек.

В Бухаресте в пятницу состоялось заседание Совета национальной безопасности Румынии, чтобы определить дальнейшие действия, в частности возможность официального обращения к НАТО.

Вероятно, Бухарест может активировать статью 4 договора НАТО, которая позволяет государству-члену вынести вопрос безопасности на рассмотрение Североатлантического совета — главного политического органа Альянса

— отмечает издание.

Реакция в пятницу в рамках операции НАТО "Eastern Sentry", созданной для защиты восточного фланга, подняла более широкие вопросы о готовности Альянса реагировать на возможную эскалацию российских атак.

Отмечается, что операция "Eastern Sentry" была создана после запуска процедур статьи 4 Польшей из-за вторжения российского дрона в сентябре 2025 года.

В ответ на инцидент в Румынии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас", а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "агрессивная война России пересекла еще одну черту".

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич провел разговор со своим румынским коллегой, генералом Георгицэ Владом, и заявил, что дополнительные меры по усилению обороны Румынии и НАТО рассматриваются.

Они также договорились поддерживать тесный контакт в ходе расследования инцидента и обсуждения возможных дополнительных оборонных мер, говорится в заявлении представителя НАТО полковника Мартина О’Доннелла.

Ольга Розгон

