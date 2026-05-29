Рютте сделал заявление после удара дрона рф в Румынии: НАТО готово защищать каждый сантиметр территории союзников

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление после удара дрона рф по многоэтажке в Румынии во время атаки рф на Украину, подчеркнув, что НАТО готово защищать каждый сантиметр территории союзников, пишет УНН.

Детали

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о разговоре с президентом Румынии Никушором Даном и сказал, что в ходе беседы он заверил Дана в "абсолютной солидарности НАТО с Румынией".

"Я только что разговаривал с президентом Румынии Никушором Даном по поводу российского беспилотника, который врезался в жилой дом в Галаце. Я заверил его в абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил соболезнования пострадавшим в этом инциденте. Я подтвердил, что НАТО готово защищать каждый сантиметр территории союзников. Мы будем продолжать усиливать нашу готовность сдерживать и защищаться от любой угрозы, в частности от беспилотников", — написал Рютте в X.

Генсек НАТО указал: "Безрассудное поведение россии представляет опасность для всех нас. Они продолжают атаковать гражданское население и гражданскую инфраструктуру по всей Украине. И прошлая ночь в очередной раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не заканчиваются на границе".

"Война россии должна закончиться, как и пренебрежение россией безопасностью гражданского населения. Со своей стороны, мы будем продолжать усиливать наше сдерживание и оборону дома и поддерживать Украину, которая защищается от агрессии россии", — подчеркнул Рютте.

Президент Румынии Никушор Дан, в свою очередь, также сообщил, что "имел разговор с Генеральным секретарем НАТО после самого серьезного инцидента в сфере безопасности на территории Румынии с начала войны россии против Украины".

"Я решительно осудил это неприемлемое нарушение суверенитета Румынии. Полная ответственность лежит на российской федерации, чье поведение демонстрирует полное неуважение к международному праву и безопасности граждан государства НАТО. Я поблагодарил Генерального секретаря и союзников за их солидарность и согласился продолжать тесную координацию в рамках НАТО для укрепления нашей обороны и обороны восточного фланга, в частности, с помощью зенитных и противодроновых средств. Румыния является сильным союзником и не смирится с тем, что агрессия России против Украины угрожает безопасности румынских граждан", — подчеркнул Дан.

