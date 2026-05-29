США осудили "безрассудное вторжение" в Румынию после удара российского дрона
Киев • УНН
Посол США Мэтью Уитакер осудил удар российского дрона по дому в Румынии. В результате атаки в Галаце есть раненые, США обещают защиту территорий НАТО.
США осуждают "безрассудное вторжение" на территорию Румынии, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, но не назвал обстоятельства инцидента, пишет УНН.
Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Румынию и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаце. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО
Его заявление прозвучало после удара российского дрона по многоэтажке в Румынии во время атаки рф на Украину.
НАТО осудило "безрассудство россии" из-за удара дрона по многоэтажке в Румынии29.05.26, 09:00 • 2216 просмотров