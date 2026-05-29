США осудили "безрассудное вторжение" в Румынию после удара российского дрона

США осуждают "безрассудное вторжение" на территорию Румынии, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, но не назвал обстоятельства инцидента, пишет УНН.

Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Румынию и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли с ранеными в Галаце. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО - подчеркнул Уитакер в пятницу в X.

Его заявление прозвучало после удара российского дрона по многоэтажке в Румынии во время атаки рф на Украину.

