Литовские таможенники обнаружили посылку с камуфляжной формой в пассажирском поезде калининград-москва

Сотрудники Каунасской территориальной таможни и Уголовной таможенной службы Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из калининграда в москву, четыре партии с различными предметами военного назначения. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудники Каунасской территориальной таможни и криминальной таможенной службы на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда калининград-москва при осмотре обнаружили почтовую посылку с предположительно военными вещами - камуфляжными штанами.

Подобные поставки обнаруживаются не впервые. Считается, что указанные камуфляжные штаны предназначены для вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины.

Всего было изъято 5 единиц камуфляжных штанов в соответствии с Регламентом Совета ЕС.

Также сообщается, шо1 октября похожая партия (с пятью маскировочными сетками) была перехвачена в Кибартае в поезде, следовавшем из Калининграда.

Еще две партии с военными предметами, предназначенными для российских военных - сетками для маскировки орудий - находились в тех же поездах и изъяты таможенниками 27-29 сентября.

По словам таможенников, такие грузы, предназначенные для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций в Калининграде.

Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине.

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