Литовские таможенники обнаружили посылку с камуфляжной формой в пассажирском поезде калининград-москва
Киев • УНН
В пассажирских поездах из калининграда в москву обнаружено четыре партии военных предметов. Конфискованы камуфляжные штаны и маскировочные сетки, предназначенные для российских военных в Украине.
Сотрудники Каунасской территориальной таможни и Уголовной таможенной службы Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из калининграда в москву, четыре партии с различными предметами военного назначения. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что сотрудники Каунасской территориальной таможни и криминальной таможенной службы на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда калининград-москва при осмотре обнаружили почтовую посылку с предположительно военными вещами - камуфляжными штанами.
Подобные поставки обнаруживаются не впервые. Считается, что указанные камуфляжные штаны предназначены для вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины.
Всего было изъято 5 единиц камуфляжных штанов в соответствии с Регламентом Совета ЕС.
Также сообщается, шо1 октября похожая партия (с пятью маскировочными сетками) была перехвачена в Кибартае в поезде, следовавшем из Калининграда.
Еще две партии с военными предметами, предназначенными для российских военных - сетками для маскировки орудий - находились в тех же поездах и изъяты таможенниками 27-29 сентября.
По словам таможенников, такие грузы, предназначенные для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций в Калининграде.
Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине.
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