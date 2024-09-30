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Литва передала в МУС документы для открытия дела против лукашенко: детали

Литва передала в МУС документы для открытия дела против лукашенко: детали

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 16:52  •  4488 просмотра

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Министерство юстиции Литвы обратилось в МУС по расследованию преступлений против человечности в беларуси. Оппозиция приветствует это решение и призывает другие страны поддержать инициативу.

Министерство юстиции Литвы передало в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) запрос о расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом белорусского диктатора александра лукашенко. Об этом пишут LRT и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Как отмечает LRT, речь идет о таких преступлениях, как принудительная депортация, преследование людей за политические взгляды и другие нарушения международного права. Решение было принято правительством Литвы на основании материалов, полученных от белорусских оппозиционеров.

Преследование путина: как МУС дополняет усилия Украины в привлечении к ответственности за военные преступления13 сентября 2024, 16:57 • 21412 просмотров

"Мы благодарны литовскому правительству за принципиальное решение и действия. Для сотен тысяч жертв, для всех жертв репрессий это дает надежду. Надежду на справедливость, надежду на то, что преступления не останутся безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к международной ответственности, репрессии должны быть прекращены". Все незаконно осужденные должны быть освобождены и реабилитированы", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что Литва создала "исторический прецедент" - впервые на рассмотрение МУС подан запрос о ситуации в государстве, которое не входит в число подписантов Римского статута. Белорусская оппозиция настаивает, что преступления режима лукашенко имеют трансграничный характер и поэтому попадают под юрисдикцию суда.

Белорусские оппозиционеры призвали другие страны-участницы МУС поддержать решение Литвы.

Прокурор МУС: есть прогресс в деле привлечения Путина к ответственности11 сентября 2024, 21:06 • 24259 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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