Литва передала в МУС документы для открытия дела против лукашенко: детали

Министерство юстиции Литвы передало в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) запрос о расследовании преступлений против человечности, совершенных режимом белорусского диктатора александра лукашенко. Об этом пишут LRT и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Как отмечает LRT, речь идет о таких преступлениях, как принудительная депортация, преследование людей за политические взгляды и другие нарушения международного права. Решение было принято правительством Литвы на основании материалов, полученных от белорусских оппозиционеров.

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"Мы благодарны литовскому правительству за принципиальное решение и действия. Для сотен тысяч жертв, для всех жертв репрессий это дает надежду. Надежду на справедливость, надежду на то, что преступления не останутся безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к международной ответственности, репрессии должны быть прекращены". Все незаконно осужденные должны быть освобождены и реабилитированы", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что Литва создала "исторический прецедент" - впервые на рассмотрение МУС подан запрос о ситуации в государстве, которое не входит в число подписантов Римского статута. Белорусская оппозиция настаивает, что преступления режима лукашенко имеют трансграничный характер и поэтому попадают под юрисдикцию суда.

Белорусские оппозиционеры призвали другие страны-участницы МУС поддержать решение Литвы.

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