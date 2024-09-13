Преследование путина: как МУС дополняет усилия Украины в привлечении к ответственности за военные преступления

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул важность Международного уголовного суда в привлечении к ответственности за военные преступления, совершенные российской армией в Украине. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Генеральный прокурор рассказал, что Международный уголовный суд (МУС) является дополнительным инструментом правосудия, который поддерживает национальные судебные системы. Его основная цель - расследование и привлечение к ответственности за самые серьезные международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности и военные преступления, особенно когда национальные суды не имеют возможности или не желают этого делать.

Это приобретает особое значение в случаях, когда государство-агрессор совершает массовые преступления, а его правовая система не функционирует должным образом.

"В случае с Украиной ситуация несколько уникальна. С одной стороны, наше государство активно расследует военные преступления, совершенные российской армией, и имеет собственную правовую систему для наказания виновных. С другой стороны, есть определенные ограничения, которые не позволяют нам преследовать отдельных лиц, например, президента россии путина. Именно здесь на помощь приходит МУС, который имеет более широкие полномочия. Таким образом, МУС дополняет усилия Украины в установлении справедливости и привлечении к ответственности виновных в совершении военных преступлений", - рассказал Костин.

Напомним

Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда (МУС), заявил о значительном прогрессе в деле привлечения российского президента Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине. Однако он подчеркнул необходимость реальной солидарности международного сообщества для достижения этой цели.