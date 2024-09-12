Прокурор МКС: є прогрес у справі притягнення Путіна до відповідальності

Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС), заявив про значний прогрес у справі притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Однак він наголосив на необхідності реальної солідарності міжнародної спільноти для досягнення цієї мети. Про це пише Ми-Україна, передає УНН.

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"У нас є прогрес до того, щоб Путін опинився у в'язниці, але нам потрібна реальна солідарність держав", - підкреслив Хан.

Прокурор МКС зазначив, що судді вже видали ордери на арешт російських посадовців, включаючи Путіна. Тепер, за його словами, необхідна підтримка держав, які готові відстоювати "системні правила" не лише в Україні, а й у всьому світі.

"Основний меседж такий: це не ток-шоу, це щось, що ми робимо кулуарно. І для тих, хто вважає, що немає шансів притягнути до відповідальності, ну, ось приклади - Мілошевич, Караджич, президент Чарльз Тейлор, колишній президент Хіссен Хабре - усі вони відчули що таке відповідальність в залі суду", - наголосив Карім Хан.

Хан наголосив, що процес притягнення до відповідальності - це не публічне шоу, а серйозна робота, яка ведеться за лаштунками. Він нагадав про попередні успішні випадки притягнення до відповідальності високопосадовців:

"Для тих, хто вважає, що немає шансів притягнути до відповідальності, ось приклади - Мілошевич, Караджич, президент Чарльз Тейлор, колишній президент Хіссен Хабре - усі вони відчули що таке відповідальність в залі суду", - підкреслив прокурор.

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