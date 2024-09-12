Прокурор МКС: є прогрес у справі притягнення Путіна до відповідальності

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 59587 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 121464 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 161538 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 129391 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 120274 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 118944 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 150856 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76022 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84496 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 186117 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 53284 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 43686 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 41883 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 41516 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 38418 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 161538 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 150857 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 186117 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 521974 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 600401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 9814 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 36736 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 36118 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 38170 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60718 перегляди
Актуальне
Прокурор МКС: є прогрес у справі притягнення Путіна до відповідальності

Прокурор МКС: є прогрес у справі притягнення Путіна до відповідальності

Київ • УНН

 • 24583 перегляди

Карім Хан заявив про значний прогрес у справі проти Путіна за воєнні злочини в Україні. Прокурор МКС наголосив на необхідності міжнародної солідарності для досягнення мети притягнення до відповідальності.

Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС), заявив про значний прогрес у справі притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Однак він наголосив на необхідності реальної солідарності міжнародної спільноти для досягнення цієї мети. Про це пише Ми-Україна, передає УНН.

Деталі

"У нас є прогрес до того, щоб Путін опинився у в'язниці, але нам потрібна реальна солідарність держав", - підкреслив Хан.

Прокурор МКС зазначив, що судді вже видали ордери на арешт російських посадовців, включаючи Путіна. Тепер, за його словами, необхідна підтримка держав, які готові відстоювати "системні правила" не лише в Україні, а й у всьому світі.

"Основний меседж такий: це не ток-шоу, це щось, що ми робимо кулуарно. І для тих, хто вважає, що немає шансів притягнути до відповідальності, ну, ось приклади - Мілошевич, Караджич, президент Чарльз Тейлор, колишній президент Хіссен Хабре - усі вони відчули що таке відповідальність в залі суду", - наголосив Карім Хан.

Хан наголосив, що процес притягнення до відповідальності - це не публічне шоу, а серйозна робота, яка ведеться за лаштунками. Він нагадав про попередні успішні випадки притягнення до відповідальності високопосадовців:

  • "Для тих, хто вважає, що немає шансів притягнути до відповідальності, ось приклади - Мілошевич, Караджич, президент Чарльз Тейлор, колишній президент Хіссен Хабре - усі вони відчули що таке відповідальність в залі суду", - підкреслив прокурор.

путін прагне захопити всю Україну для відновлення імперії - Блінкен11.09.24, 19:56 • 22695 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56