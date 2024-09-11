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путін прагне захопити всю Україну для відновлення імперії - Блінкен

путін прагне захопити всю Україну для відновлення імперії - Блінкен

Київ • УНН

 • 22695 перегляди

Держсекретар США заявив, що агресія путіна не обмежується частиною України. Блінкен наголосив на намірах рф відновити імперію, загрожуючи існуванню всієї України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що путінська агресія не обмежується лише частиною України, оскільки він прагне захопити всю країну для відновлення російської імперії. Про це Блінкен заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Крим показав, що путінську агресію ніколи не задовольняє мати лише частину України, бо він хоче усю країну. Він каже про це відкрито, він хоче відновлення російської імперії, загрожуючи всьому існуванню України. Тут ми маємо зловити путіна на його словах, бо намагання силою переписати кордони тільки підсилює портрет путіна", - сказав Блінкен.

Він також згадав про утиски корінного населення Криму, переслідування преси та інші злочини рф.

Нагадаємо 

Держсекретар США Блінкен заявив, що Байден не виключає можливості ударів ЗСУ вглиб РФ. США адаптують підтримку України, враховуючи її потреби та здатність використовувати складні системи озброєнь.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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