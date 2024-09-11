путин стремится захватить всю Украину для восстановления империи - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что путинская агрессия не ограничивается только частью Украины, поскольку он стремится захватить всю страну для восстановления российской империи. Об этом Блинкен заявил на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

«Крым показал, что путинскую агрессию никогда не удовлетворяет иметь только часть Украины, потому что он хочет всю страну. Он говорит об этом открыто, он хочет восстановления российской империи, угрожая всему существованию Украины. Здесь мы должны поймать путина на его словах, потому что попытки силой переписать границы только усиливает портрет путина», - сказал Блинкен.

Он также упомянул о притеснениях коренного населения Крыма, преследовании прессы и других преступлениях рф.

Напомним

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Байден не исключает возможности ударов ВСУ вглубь РФ. США адаптируют поддержку Украины, учитывая ее потребности и способность использовать сложные системы вооружений.