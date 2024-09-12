Прокурор МУС: есть прогресс в деле привлечения Путина к ответственности

Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда (МУС), заявил о значительном прогрессе в деле привлечения российского президента Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине. Однако он подчеркнул необходимость реальной солидарности международного сообщества для достижения этой цели. Об этом пишет Мы-Украина, передает УНН.

Детали

«У нас есть прогресс к тому, чтобы Путин оказался в тюрьме, но нам нужна реальная солидарность государств», - подчеркнул Хан.

Прокурор МУС отметил, что судьи уже выдали ордера на арест российских чиновников, включая Путина. Теперь, по его словам, необходима поддержка государств, которые готовы отстаивать «системные правила» не только в Украине, но и во всем мире.

«Основной месседж такой: это не ток-шоу, это что-то, что мы делаем кулуарно. И для тех, кто считает, что нет шансов привлечь к ответственности, ну, вот примеры - Милошевич, Караджич, президент Чарльз Тейлор, бывший президент Хиссен Хабре - все они почувствовали что такое ответственность в зале суда», - подчеркнул Карим Хан.

Хан отметил, что процесс привлечения к ответственности - это не публичное шоу, а серьезная работа, которая ведется за кулисами. Он напомнил о предыдущих успешных случаях привлечения к ответственности чиновников:

«Для тех, кто считает, что нет шансов привлечь к ответственности, вот примеры - Милошевич, Караджич, президент Чарльз Тейлор, бывший президент Хиссен Хабре - все они почувствовали что такое ответственность в зале суда», - подчеркнул прокурор.

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