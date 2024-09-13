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Переслідування путіна: як МКС доповнює зусилля України у притягненні до відповідальності за воєнні злочини

Переслідування путіна: як МКС доповнює зусилля України у притягненні до відповідальності за воєнні злочини

Київ • УНН

 • 21662 перегляди

Генпрокурор України підкреслив роль Міжнародного кримінального суду у розслідуванні воєнних злочинів рф. МКС доповнює зусилля України у встановленні справедливості, маючи ширші повноваження.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підкреслив важливість Міжнародного кримінального суду у притягненні до відповідальності за воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Генеральний прокурор розповів, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) є додатковим інструментом правосуддя, який підтримує національні судові системи. Його основна мета – розслідування та притягнення до відповідальності за найсерйозніші міжнародні злочини, такі як геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, особливо коли національні суди не мають можливості або не бажають цього робити. 

Це набуває особливого значення у випадках, коли держава-агресор здійснює масові злочини, а її правова система не функціонує належним чином.

"У випадку з Україною ситуація дещо унікальна. З одного боку, наша держава активно розслідує воєнні злочини, скоєні російською армією, і має власну правову систему для покарання винних. З іншого боку, є певні обмеження, які не дозволяють нам переслідувати окремих осіб, наприклад, президента росії путіна. Саме тут на допомогу приходить МКС, який має ширші повноваження. Таким чином, МКС доповнює зусилля України у встановленні справедливості та притягненні до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів", - розповів Костін.

Нагадаємо 

Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС), заявив про значний прогрес у справі притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Однак він наголосив на необхідності реальної солідарності міжнародної спільноти для досягнення цієї мети. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітикаКримінал та НП

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