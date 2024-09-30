Литва передала до МКС документи для відкриття справи проти лукашенка: деталі
Київ • УНН
Міністерство юстиції Литви звернулося до МКС щодо розслідування злочинів проти людяності в білорусі. Опозиція вітає це рішення та закликає інші країни підтримати ініціативу.
Міністерство юстиції Литви передало до Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) запит щодо розслідування злочинів проти людяності, скоєних режимом білоруського диктатора олександра лукашенка. Про це пишуть LRT та лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська, передає УНН із посиланням на Delfi.
Як зазначає LRT, йдеться про такі злочини, як примусова депортація, переслідування людей за політичні погляди та інші порушення міжнародного права. Рішення було ухвалене урядом Литви на підставі матеріалів, одержаних від білоруських опозиціонерів.
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"Ми вдячні литовському уряду за принципове рішення та дії. Для сотень тисяч жертв, для всіх жертв репресій це дає надію. Надію на справедливість, надію на те, що злочини не залишаться безкарними. Винні мають бути притягнуті до міжнародної відповідальності, репресії мають бути припинені" . Усі незаконно засуджені мають бути звільнені та реабілітовані", - написала Тіхановська у своєму Telegram-каналі.
Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко зазначив, що Литва створила "історичний прецедент" - вперше на розгляд МКС подано запит про ситуацію в державі, яка не входить до підписантів Римського статуту. Білоруська опозиція наполягає, що злочини режиму лукашенка мають транскордонний характер і тому потрапляють під юрисдикцію суду.
Білоруські опозиціонери закликали інші країни-учасниці МКС підтримати рішення Литви.
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