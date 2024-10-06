Литовськи митники виявили посилку з камуфляжною формою в пасажирському поїзді калінінград-москва
Київ • УНН
У пасажирських поїздах з калінінграда до москви виявлено чотири партії військових предметів. Конфісковано камуфляжні штани та маскувальні сітки, призначені для російських військових в Україні.
Співробітники Каунаської територіальної митниці та Кримінальної митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, що прямували з Калінінграда до Москви, чотири партії з різними предметами військового призначення. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
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Зазначається, що співробітники Каунаської територіальної митниці та кримінальної митної служби на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда калінінград-москва під час огляду виявили поштову посилку з імовірно військовими речами - камуфляжними штанами.
Подібні постачання виявляються не вперше. Вважається, що вказані камуфляжні штани призначені для збройних сил Російської Федерації у війні проти України.
Усього було вилучено 5 одиниць камуфляжних штанів відповідно до Регламенту Ради ЄС.
Також повідомляється, шо1 жовтня схожа партія (з п'ятьма маскувальними сітками) була перехоплена в Кібартай у поїзді, що прямував з Калінінграда.
Ще дві партії з військовими предметами, призначеними для російських військових - сітками для маскування знарядь - перебували в тих же поїздах і вилучені митниками 27-29 вересня.
За словами митників, такі вантажі, що призначені для російських сил, що воюють проти України, зазвичай відправляють члени різних громадських організацій у Калінінграді.
Конфісковані товари литовська митниця передає як допомогу Україні.
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