Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за десятков воздушных шаров контрабандистов
Киев • УНН
Движение в аэропорту Вильнюса было приостановлено 21 октября из-за десятков воздушных шаров, перевозивших контрабандные сигареты из беларуси. Восемь авиарейсов были перенаправлены в Каунас и Варшаву.
Во вторник, 21 октября, в аэропорту столицы Литвы временно было приостановлено воздушное движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным литовского Национального центра кризисного управления, воздушное движение в аэропорту Вильнюса было приостановлено из-за присутствия десятков воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве страны.
Литовские правоохранители сообщили, что эти воздушные шары использовались для контрабанды сигарет из беларуси. Из-за этого восемь авиарейсов были перенаправлены в аэропорт литовского города Каунас, а также в столицу Польши Варшаву.
До этого аэропорт Вильнюса закрывался 5 октября из-за подобного инцидента с гелиевыми шарами, перевозившими контрабандные сигареты из соседней беларуси.
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10.10.25, 12:44 • 54104 просмотра