Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів
Київ • УНН
Рух в аеропорту Вільнюса було тимчасово призупинено 21 жовтня через десятки повітряних куль, що перевозили контрабандні сигарети з білорусі. Вісім авіарейсів були перенаправлені до Каунаса та Варшави.
У вівторок, 21 жовтня, в аеропорту столиці Литви тимчасово було призупинено повітряний рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними литовського Національного центру кризового управління, повітряний руху в аеропорту Вільнюса був призупинений через присутність десятків повітряних куль контрабандистів в повітряному просторі країни.
Литовські правоохоронці повідомили, що ці повітряні кулі використовувалися для контрабанди сигарет з білорусі. Через це вісім авіарейсів було перенаправлено в аеропорт литовського міста Каунас, а також до столиці Польщі Варшави.
До того аеропорт Вільнюса закривався 5 жовтня через подібний інцидент із гелієвими кулями, що перевозили контрабандні сигарети з сусідньої білорусі.
