Аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через десятки повітряних куль контрабандистів

У вівторок, 21 жовтня, в аеропорту столиці Литви тимчасово було призупинено повітряний рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними литовського Національного центру кризового управління, повітряний руху в аеропорту Вільнюса був призупинений через присутність десятків повітряних куль контрабандистів в повітряному просторі країни.

Литовські правоохоронці повідомили, що ці повітряні кулі використовувалися для контрабанди сигарет з білорусі. Через це вісім авіарейсів було перенаправлено в аеропорт литовського міста Каунас, а також до столиці Польщі Варшави.

До того аеропорт Вільнюса закривався 5 жовтня через подібний інцидент із гелієвими кулями, що перевозили контрабандні сигарети з сусідньої білорусі.

Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх