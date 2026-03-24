В Литве отменили концерты двух известных иностранных исполнителей после резонанса вокруг их высказываний и творческих решений, которые вызвали критику из-за возможных симпатий к россии, передает УНН со ссылкой на lRT.

Подробности

Источник сообщает о немецком музыканте Дитере Болене, одном из основателей легендарного поп-дуэта "Modern Talking". Артист вместе с проектом "Blue System" планировал выступить в Клайпеде и Каунасе в ноябре, однако оба мероприятия исчезли с афиш и систем продажи билетов. Представители площадок подтвердили, что события не состоятся после консультаций с организаторами.

По данным СМИ, решение может быть связано с критикой в адрес музыканта из-за его предыдущих заявлений относительно отношений между Германией и россией, а также позицию относительно войны рф против Украины.

Организатором выступлений должно было стать агентство Spark Live, которое также анонсировало летний концерт еще одного участника Modern Talking – Томаса Андерса.

Кроме того, в Литве отменили концерт хорватского виолончелиста HAUSER, который был запланирован на август в Вильнюсе. Причиной стала реакция аудитории на видео, обнародованное музыкантом в рамках его международного проекта "Music Unites the World". В ролике артист исполнял русскую народную композицию "Калинка" на фоне визуальных элементов, связанных с рф.

