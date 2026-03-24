Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ

ukenru
23 марта, 19:55 • 11666 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 26747 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 23687 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 24251 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 23406 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 16678 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 30980 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41272 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33262 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56109 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 15977 просмотра
Новые нефтяные пятна на Днестре и гибель птиц обнаружены на севере Молдовы23 марта, 21:05 • 10890 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 8316 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo23 марта, 22:13 • 12757 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23:22 • 15734 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 20856 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 25934 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 25926 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 30984 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 36723 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вашингтон
Израиль
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 8438 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 16027 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 14622 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 64346 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 65199 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Instagram
Дипломатка
Фильм

Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Выступления музыкантов отменили после критики их заявлений о войне и использования российской символики. Мероприятия удалили из афиш в Клайпеде и Каунасе.

В Литве отменили концерты двух известных иностранных исполнителей после резонанса вокруг их высказываний и творческих решений, которые вызвали критику из-за возможных симпатий к россии, передает УНН со ссылкой на lRT.

Подробности

Источник сообщает о немецком музыканте Дитере Болене, одном из основателей легендарного поп-дуэта "Modern Talking". Артист вместе с проектом "Blue System" планировал выступить в Клайпеде и Каунасе в ноябре, однако оба мероприятия исчезли с афиш и систем продажи билетов. Представители площадок подтвердили, что события не состоятся после консультаций с организаторами.

По данным СМИ, решение может быть связано с критикой в адрес музыканта из-за его предыдущих заявлений относительно отношений между Германией и россией, а также позицию относительно войны рф против Украины.

Организатором выступлений должно было стать агентство Spark Live, которое также анонсировало летний концерт еще одного участника Modern Talking – Томаса Андерса.

Кроме того, в Литве отменили концерт хорватского виолончелиста HAUSER, который был запланирован на август в Вильнюсе. Причиной стала реакция аудитории на видео, обнародованное музыкантом в рамках его международного проекта "Music Unites the World". В ролике артист исполнял русскую народную композицию "Калинка" на фоне визуальных элементов, связанных с рф.

Звезда «Сверхъестественного» Керри Энн Флеминг умерла от рака – сколько лет было актрисе24.03.26, 00:44 • 4564 просмотра

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Каунас
Вильнюс
Литва
Германия
Украина