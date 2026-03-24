Звезда «Сверхъестественного» Керри Энн Флеминг умерла от рака – сколько лет было актрисе
Канадская актриса Керри Энн Флеминг умерла в возрасте 51 года из-за рака молочной железы. Она известна ролями в популярных сериалах «Сверхъестественное» и «Тайны Смолвиля».
Канадская актриса Керри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 51 года. Она ушла из жизни 26 февраля в Сидни, Британская Колумбия, из-за осложнений, связанных с раком молочной железы, передает УНН со ссылкой на Deadline.
Керри Энн родилась 16 августа 1974 года в Дигби, Новая Шотландия. Она окончила Старшую школу Маунт-Дуглас в Виктории, а также обучалась драматическому искусству в Театре Калейдоскоп и танцам в Театрально-танцевальной школе Kidco.
Чтобы поддержать семью, Керри Энн начала работать моделью. Первые роли на экране включали незаметное появление в фильме "Счастливый Гилмор" и участие в телевизионном фильме "Вайпер".
На протяжении карьеры она снималась в сериалах "Тайны Смолвиля", "Секс в другом городе", "4400", "Нереальный" и "Супергёрл", а также в фильмах "Удачи, Чак", "Супружеская жизнь", "Воспоминание" и "Пылающие чувства". Больше всего актриса запомнилась фанатам жанра фантастики и сверхъестественного благодаря роли Карен Сингер в "Сверхъестественном" и Кэнди Бейкер в "Ходячих мертвецах".
Вне сцены Флеминг участвовала в театральных постановках в Британской Колумбии, среди которых "Ромео и Джульетта", "Слава" и "Стальные магнолии".
