ukenru
19:55 • 6142 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0.4м/с
73%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Майя Санду
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Молдова
Реклама
Звезда «Сверхъестественного» Керри Энн Флеминг умерла от рака – сколько лет было актрисе

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

Канадская актриса Керри Энн Флеминг умерла в возрасте 51 года из-за рака молочной железы. Она известна ролями в популярных сериалах «Сверхъестественное» и «Тайны Смолвиля».

Канадская актриса Керри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах "Ходячие мертвецы" и "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 51 года. Она ушла из жизни 26 февраля в Сидни, Британская Колумбия, из-за осложнений, связанных с раком молочной железы, передает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Керри Энн родилась 16 августа 1974 года в Дигби, Новая Шотландия. Она окончила Старшую школу Маунт-Дуглас в Виктории, а также обучалась драматическому искусству в Театре Калейдоскоп и танцам в Театрально-танцевальной школе Kidco.

Чтобы поддержать семью, Керри Энн начала работать моделью. Первые роли на экране включали незаметное появление в фильме "Счастливый Гилмор" и участие в телевизионном фильме "Вайпер".

На протяжении карьеры она снималась в сериалах "Тайны Смолвиля", "Секс в другом городе", "4400", "Нереальный" и "Супергёрл", а также в фильмах "Удачи, Чак", "Супружеская жизнь", "Воспоминание" и "Пылающие чувства". Больше всего актриса запомнилась фанатам жанра фантастики и сверхъестественного благодаря роли Карен Сингер в "Сверхъестественном" и Кэнди Бейкер в "Ходячих мертвецах".

Вне сцены Флеминг участвовала в театральных постановках в Британской Колумбии, среди которых "Ромео и Джульетта", "Слава" и "Стальные магнолии".

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Карцинома
Фильм
Сериал
Британская Колумбия