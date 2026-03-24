Стала відома причина смерті зірки "Надприродного" Керрі Енн Флемінг

Канадська акторка Керрі Енн Флемінг, відома за ролями у серіалах "Жива мертва" та "Надприродне", померла у віці 51 року. Вона пішла з життя 26 лютого у Сідні, Британська Колумбія, через ускладнення, пов’язані з раком молочної залози, передає УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Керрі Енн народилася 16 серпня 1974 року в Дігбі, Нова Шотландія. Вона закінчила Старшу школу Маунт-Дуглас у Вікторії, а також навчалася драматичному мистецтву у Театрі Калейдоскоп та танцям у Театрально-танцювальній школі Kidco.

Щоб підтримати сім’ю, Керрі Енн почала працювати моделлю. Перші ролі на екрані включали непомітну появу у фільмі "Щасливий Гілмор" та участь у телевізійному фільмі "Вайпер".

Протягом кар’єри вона знімалася у серіалах "Смалвілл", "Л слово", "4400", "Нереальний" та "Супердівчина", а також у фільмах "Удачі, Чак", "Подружнє життя", "Спогад" та "Палаючі почуття". Найбільше акторка запам’яталася фанатам жанру фантастики та надприродного завдяки ролі Карен Сінгер у "Надприродному" та Кенді Бейкер у "Жива мертва".

Позасценічно Флемінг брала участь у театральних постановках у Британській Колумбії, серед яких "Ромео і Джульєтта", "Слава" та "Стальні магнолії".

