Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон
Актор Ніколас Брендон помер уві сні від природних причин у віці 54 років. Останні роки життя виконавець ролі Ксандера Гарріса присвятив живопису.
У суботу, 21 березня, стало відомо про смерть актора Ніколаса Брендона, відомого своєю роллю у культовому серіалі "Баффі - винищувачка вампірів". Про це рідні актора повідомили на його сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
З великим сумом повідомляємо про смерть нашого брата і сина, Ніколаса Брендона. Він помер уві сні від природних причин
Рідні актора додали, що в останні роки життя Брендон знайшов своє покликання у живописі та мистецтві. На момент смерті йому було 54 роки.
Він любив ділитися своїм талантом із родиною, друзями та шанувальниками. Він був пристрасним, чуйним і мав нескінченну творчу енергію. Ті, хто справді знав його, розуміли, що його мистецтво було одним із найчистіших відображень його особистості
Ніколас Брендон народився 12 квітня 1971 року в Лос-Анджелесі. Найбільше глядачам не лише в США, а й в усьому світі він запам’ятався роллю Ксандера (Зендера) Гарріса у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів". Цей серіал транслювався з 1997 по 2003 роки.
