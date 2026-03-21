$43.9650.50
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.5м/с
53%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Музыкант
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Крым
Израиль
Реклама
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Актер Николас Брендон умер во сне от естественных причин в возрасте 54 лет. Последние годы жизни исполнитель роли Зандера Харриса посвятил живописи.

Фото: www.facebook.com/nicholasbrendon

В субботу, 21 марта, стало известно о смерти актера Николаса Брендона, известного своей ролью в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров". Об этом родные актера сообщили на его странице в Facebook, сообщает УНН.

Детали

С большой скорбью сообщаем о смерти нашего брата и сына, Николаса Брендона. Он умер во сне от естественных причин

- говорится в сообщении.

Родные актера добавили, что в последние годы жизни Брендон нашел свое призвание в живописи и искусстве. На момент смерти ему было 54 года.

Он любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, чутким и обладал бесконечной творческой энергией. Те, кто действительно знал его, понимали, что его искусство было одним из чистейших отражений его личности

- добавили в семье актера.

Дополнительно

Николас Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Больше всего зрителям не только в США, но и во всем мире он запомнился ролью Ксандера (Зендера) Харриса в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Этот сериал транслировался с 1997 по 2003 годы.

Напомним

В пятницу, 20 марта, на Гавайях умер легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис.

Евгений Устименко

КультураНовости МираУНН Lite
Фильм
Сериал