Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон
Актер Николас Брендон умер во сне от естественных причин в возрасте 54 лет. Последние годы жизни исполнитель роли Зандера Харриса посвятил живописи.
В субботу, 21 марта, стало известно о смерти актера Николаса Брендона, известного своей ролью в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров". Об этом родные актера сообщили на его странице в Facebook, сообщает УНН.
С большой скорбью сообщаем о смерти нашего брата и сына, Николаса Брендона. Он умер во сне от естественных причин
Родные актера добавили, что в последние годы жизни Брендон нашел свое призвание в живописи и искусстве. На момент смерти ему было 54 года.
Он любил делиться своим талантом с семьей, друзьями и поклонниками. Он был страстным, чутким и обладал бесконечной творческой энергией. Те, кто действительно знал его, понимали, что его искусство было одним из чистейших отражений его личности
Николас Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Больше всего зрителям не только в США, но и во всем мире он запомнился ролью Ксандера (Зендера) Харриса в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Этот сериал транслировался с 1997 по 2003 годы.
