Чак Норріс помер на Гаваях у віці 86 років

Київ • УНН

 • 7204 перегляди

Легендарний актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс пішов із життя в оточенні родини. Причини госпіталізації та смерті наразі залишаються таємницею.

Чак Норріс помер на Гаваях у віці 86 років
the-sun.com

Голлівудський актор Чак Норріс помер у віці 86 років на Гаваях, повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

"Чак Норріс, відомий майстер бойових мистецтв та актор, зіграв у таких фільмах, як "Дельта Форс" та "Зниклі безвісти", помер", дізналося TMZ.

Актора перед цим було госпіталізовано на Кауаї, хоча причини інциденту не були одразу розкриті.

Чака Норріса терміново госпіталізували під час перебування на Гаваях20.03.26, 02:12 • 15343 перегляди

За словами родини, він помер у четвер вранці на Гаваях. "З важким серцем наша родина повідомляє про раптову смерть нашого коханого Чака Норріса вчора [четвер] вранці. Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, знайте, що він був оточений своєю родиною та відчував спокій", - ідеться у заяві.

У дописі йдеться, що "він прожив життя з вірою, метою та непохитною відданістю людям, яких любив".

Чака Норріса госпіталізували або в середу, або в четвер, і це здавалося несподіваним, оскільки "джерело, яке розмовляло з Чаком у середу, повідомило, що Чак тренувався і був у піднесеному, веселому настрої", пише видання.

Доповнення

Норріса найбільше пам'ятають за його ролі в фільмах про бойові мистецтва та бойовиках у 1980-х роках, а також за роль техаського рейнджера Корделла Вокера в телесеріалі CBS "Вокер, техаський рейнджер" у 1990-х роках.

Норріс практично не знімався протягом останніх кількох десятиліть, за винятком кількох другорядних ролей у фільмах, таких як "Нестримні 2" у 2012 році.

Норріс мав чорний пояс з кількох бойових мистецтв, він отримав зірку на Голлівудській алеї слави в 1989 році і став справжнім техаським рейнджером у 2010 році, зазначає TMZ.

Юлія Шрамко

КультураСвіт
Гаваї