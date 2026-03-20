Чак Норріс помер на Гаваях у віці 86 років
Київ • УНН
Легендарний актор та майстер бойових мистецтв Чак Норріс пішов із життя в оточенні родини. Причини госпіталізації та смерті наразі залишаються таємницею.
Голлівудський актор Чак Норріс помер у віці 86 років на Гаваях, повідомляє TMZ, пише УНН.
Деталі
"Чак Норріс, відомий майстер бойових мистецтв та актор, зіграв у таких фільмах, як "Дельта Форс" та "Зниклі безвісти", помер", дізналося TMZ.
Актора перед цим було госпіталізовано на Кауаї, хоча причини інциденту не були одразу розкриті.
За словами родини, він помер у четвер вранці на Гаваях. "З важким серцем наша родина повідомляє про раптову смерть нашого коханого Чака Норріса вчора [четвер] вранці. Хоча ми хотіли б зберегти обставини в таємниці, знайте, що він був оточений своєю родиною та відчував спокій", - ідеться у заяві.
У дописі йдеться, що "він прожив життя з вірою, метою та непохитною відданістю людям, яких любив".
Чака Норріса госпіталізували або в середу, або в четвер, і це здавалося несподіваним, оскільки "джерело, яке розмовляло з Чаком у середу, повідомило, що Чак тренувався і був у піднесеному, веселому настрої", пише видання.
Доповнення
Норріса найбільше пам'ятають за його ролі в фільмах про бойові мистецтва та бойовиках у 1980-х роках, а також за роль техаського рейнджера Корделла Вокера в телесеріалі CBS "Вокер, техаський рейнджер" у 1990-х роках.
Норріс практично не знімався протягом останніх кількох десятиліть, за винятком кількох другорядних ролей у фільмах, таких як "Нестримні 2" у 2012 році.
Норріс мав чорний пояс з кількох бойових мистецтв, він отримав зірку на Голлівудській алеї слави в 1989 році і став справжнім техаським рейнджером у 2010 році, зазначає TMZ.