Чак Норрис умер на Гавайях в возрасте 86 лет

Голливудский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет на Гавайях, сообщает TMZ, пишет УНН.

"Чак Норрис, известный мастер боевых искусств и актер, сыгравший в таких фильмах, как "Отряд Дельта" и "Пропавшие без вести", умер", узнал TMZ.

Актер перед этим был госпитализирован на Кауаи, хотя причины инцидента не были сразу раскрыты.

По словам семьи, он умер в четверг утром на Гавайях. "С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной смерти нашего любимого Чака Норриса вчера [четверг] утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен своей семьей и чувствовал спокойствие", - говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что "он прожил жизнь с верой, целью и непоколебимой преданностью людям, которых любил".

Чака Норриса госпитализировали либо в среду, либо в четверг, и это казалось неожиданным, поскольку "источник, который разговаривал с Чаком в среду, сообщил, что Чак тренировался и был в приподнятом, веселом настроении", пишет издание.

Норриса больше всего помнят по его ролям в фильмах о боевых искусствах и боевиках в 1980-х годах, а также по роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале CBS "Уокер, техасский рейнджер" в 1990-х годах.

Норрис практически не снимался в течение последних нескольких десятилетий, за исключением нескольких второстепенных ролей в фильмах, таких как "Неудержимые 2" в 2012 году.

Норрис имел черный пояс по нескольким боевым искусствам, он получил звезду на Голливудской аллее славы в 1989 году и стал настоящим техасским рейнджером в 2010 году, отмечает TMZ.