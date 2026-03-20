Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
Чак Норрис умер на Гавайях в возрасте 86 лет

Киев • УНН

 • 2648 просмотра

Легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис ушел из жизни в окружении семьи. Причины госпитализации и смерти пока остаются тайной.

the-sun.com

Голливудский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет на Гавайях, сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

"Чак Норрис, известный мастер боевых искусств и актер, сыгравший в таких фильмах, как "Отряд Дельта" и "Пропавшие без вести", умер", узнал TMZ.

Актер перед этим был госпитализирован на Кауаи, хотя причины инцидента не были сразу раскрыты.

Чака Норриса срочно госпитализировали во время пребывания на Гавайях20.03.26, 02:12 • 14850 просмотров

По словам семьи, он умер в четверг утром на Гавайях. "С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной смерти нашего любимого Чака Норриса вчера [четверг] утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен своей семьей и чувствовал спокойствие", - говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что "он прожил жизнь с верой, целью и непоколебимой преданностью людям, которых любил".

Чака Норриса госпитализировали либо в среду, либо в четверг, и это казалось неожиданным, поскольку "источник, который разговаривал с Чаком в среду, сообщил, что Чак тренировался и был в приподнятом, веселом настроении", пишет издание.

Норриса больше всего помнят по его ролям в фильмах о боевых искусствах и боевиках в 1980-х годах, а также по роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале CBS "Уокер, техасский рейнджер" в 1990-х годах.

Норрис практически не снимался в течение последних нескольких десятилетий, за исключением нескольких второстепенных ролей в фильмах, таких как "Неудержимые 2" в 2012 году.

Норрис имел черный пояс по нескольким боевым искусствам, он получил звезду на Голливудской аллее славы в 1989 году и стал настоящим техасским рейнджером в 2010 году, отмечает TMZ.

