Чака Норриса срочно госпитализировали во время пребывания на Гавайях
Киев • УНН
Актера Чака Норриса доставили в больницу на острове Кауаи из-за неотложного состояния. Несмотря на госпитализацию, звезда находится в хорошем настроении и шутит.
Американский актер Чак Норрис был неожиданно госпитализирован 19 марта. Это произошло во время его пребывания на Гавайях, сообщает УНН со ссылкой на Tmz.
Детали
По данным источников издания, 18-19 марта на острове Кауаи произошла "неотложная медицинская ситуация", в результате которой Норрис попал в больницу.
Мы не знаем характера чрезвычайной ситуации, однако, нам сказали, что Чак в хорошем настроении
Отмечается, что накануне госпитализации актер находился на одном из гавайских островов, где занимался тренировкой. Друг Чака, который разговаривал с ним по телефону, отметил, что актер был в хорошем настроении и шутил.
Напомним
10 марта американский актер Чак Норрис отпраздновал 86-летие.
