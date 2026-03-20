Чака Норриса срочно госпитализировали во время пребывания на Гавайях

Американский актер Чак Норрис был неожиданно госпитализирован 19 марта. Это произошло во время его пребывания на Гавайях, сообщает УНН со ссылкой на Tmz.

По данным источников издания, 18-19 марта на острове Кауаи произошла "неотложная медицинская ситуация", в результате которой Норрис попал в больницу.

Мы не знаем характера чрезвычайной ситуации, однако, нам сказали, что Чак в хорошем настроении - цитирует СМИ собеседника.

Отмечается, что накануне госпитализации актер находился на одном из гавайских островов, где занимался тренировкой. Друг Чака, который разговаривал с ним по телефону, отметил, что актер был в хорошем настроении и шутил.

10 марта американский актер Чак Норрис отпраздновал 86-летие.

Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет