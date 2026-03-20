Чака Норріса терміново госпіталізували під час перебування на Гаваях
Київ • УНН
Актора Чака Норріса доставили до лікарні на острові Кауаї через невідкладний стан. Попри госпіталізацію зірка перебуває у гарному настрої та жартує.
Американський актор Чак Норріс був несподівано госпіталізований 19 березня. Це сталося під час його перебування на Гаваях, повідомляє УНН із посиланням на Tmz.
Деталі
За даними джерел видання, 18-19 березня на острові Кауаї сталася "невідкладна медична ситуація", внаслідок якої Норріс потрапив до лікарні.
Ми не знаємо характеру надзвичайної ситуації, проте, нам сказали, що Чак у гарному настрої
Зазначається, що напередодні госпіталізації актор перебував на одному з гавайських островів, де займався тренуванням. Друг Чака, який розмовляв з ним телефоном, зазначив, що актор був у гарному настрої та жартував.
Нагадаємо
10 березня американський актор Чак Норріс відсвяткував 86-річчя.
