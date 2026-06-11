В двух районах Запорожья из-за атаки РФ без света остались 50 тысяч потребителей
Киев • УНН
Из-за атаки РФ обесточены два района Запорожья. Без света остались 50 тысяч потребителей, специалисты уже начали восстановление питания.
Около 50 тыс. потребителей в двух районах Запорожья остались без света из-за атаки рф. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Из-за вражеской атаки обесточено около 50 000 потребителей в двух районах Запорожья. Энергетики уже работают над восстановлением питания
Число пострадавших от обстрела Запорожья возросло до 24 человек, среди них — 5 детей08.06.26, 20:34 • 3614 просмотров