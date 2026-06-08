Число пострадавших от обстрела Запорожья возросло до 24 человек, среди них — 5 детей

Количество пострадавших в результате российского обстрела Запорожья возросло до 24 человек, среди них – 5 детей, передает УНН со ссылкой на МВД.

На данный момент в лечебных учреждениях находятся 12 пострадавших, в том числе 4 ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 24 гражданам, среди которых 3 ребенка.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские дроны атаковали центр Запорожья, в результате чего погибли две женщины. Ранения получили 18 человек, в том числе шестеро детей и подростков.