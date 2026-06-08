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Число пострадавших от обстрела Запорожья возросло до 24 человек, среди них — 5 детей

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

В результате российской атаки на Запорожье ранения получили 24 человека, включая пятерых детей. На данный момент 12 пострадавших находятся в больницах.

Число пострадавших от обстрела Запорожья возросло до 24 человек, среди них — 5 детей

Количество пострадавших в результате российского обстрела Запорожья возросло до 24 человек, среди них – 5 детей, передает УНН со ссылкой на МВД.

На данный момент в лечебных учреждениях находятся 12 пострадавших, в том числе 4 ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь 

- говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 24 гражданам, среди которых 3 ребенка.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские дроны атаковали центр Запорожья, в результате чего погибли две женщины. Ранения получили 18 человек, в том числе шестеро детей и подростков.

Антонина Туманова

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