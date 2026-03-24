Литва відмовилась від виступу колишнього учасника Modern Talking Дітера Болена через його звязки з рф

У Литві скасували концерти двох відомих іноземних виконавців після резонансу навколо їхніх висловлювань та творчих рішень, які викликали критику через можливі симпатії до росії, передає УНН з посиланням на lRT.

Деталі

Джерело повідомляє про німецького музиканта Дітера Болена, одного із засновників легендарного поп-дуету "Modern Talking". Артист разом із проєктом "Blue System" планував виступити у Клайпеді та Каунасі в листопаді, однак обидва заходи зникли з афіш і систем продажу квитків. Представники майданчиків підтвердили, що події не відбудуться після консультацій з організаторами.

За даними ЗМІ, рішення може бути пов’язане з критикою на адресу музиканта через його попередні заяви щодо відносин між Німеччиною та росією, а також позицію щодо війни рф проти України.

Організатором виступів мала стати агенція Spark Live, яка також анонсувала літній концерт ще одного учасника Modern Talking – Томаса Андерса.

Крім того, у Литві скасували концерт хорватського віолончеліста HAUSER, який був запланований на серпень у Вільнюсі. Причиною стала реакція аудиторії на відео, оприлюднене музикантом у межах його міжнародного проєкту "Music Unites the World". У ролику артист виконував російську народну композицію "Калинка" на фоні візуальних елементів, пов’язаних із рф.

