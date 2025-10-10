Страны Балтии разрабатывают планы массовой эвакуации на случай нападения РФ - Reuters

Обеспокоенные огромными военными расходами России после вторжения в Украину в 2022 году, три страны Балтии разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к тому, что сотни тысяч людей начнут бежать в случае наращивания российской военной мощи или нападения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эстония, Латвия и Литва давно высказывали опасения другим странам НАТО относительно возможной российской агрессии, ссылаясь на российские кибератаки, кампании по дезинформации и вторжения российских истребителей и беспилотников за последние несколько месяцев.

Россия заявляет, что не планирует нападать на НАТО. Однако три страны, аннексированные Москвой во время Второй мировой войны, удвоили расходы на оборону после полномасштабного нападения РФ на Украину, которое произошло после неоднократных отрицаний Россией любого такого плана.

"Угрозы могут быть разными", - заявил Ренатас Пожела, который, будучи главой пожарной службы Литвы, участвует в планировании действий на случай чрезвычайных ситуаций, которое активизировалось после того, как в мае три страны договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

Какие сценарии

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ стран Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю", - сказал Пожела.

Диверсии в отношении коммуникаций или транспортных коммуникаций, массовый приток мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, которые спровоцируют массовый отток населения, - вот другие сценарии, обсуждаемые в местных СМИ и за их пределами.

В этом году в Литве проводились учения, и та ролевая игра предусматривала эвакуацию всего ста человек из столицы, Вильнюса, но официальные лица, опрошенные Reuters, заявили, что планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые пока держатся в тайне, разрабатываются для значительно большего количества людей.

По словам Пожелы, к ним относится половина жителей, проживающих в радиусе 40 км от границ России и Беларуси - около 400 000 человек. В западном городе Каунас планируется разместить 300 000 человек в школах, университетах, католических церквях и на арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Аналогичные усилия предпринимаются и в других городах. Выбраны пункты сбора, в том числе в Вильнюсе, выделены поезда и автобусы, а на складах хранятся запасы, такие как туалетная бумага и походные матрасы.

Тех, кто покинет страну на автомобилях, направят на второстепенные дороги, чтобы расчистить их для приближающейся армии. Карта городов, где они смогут укрыться, доступна.

"Это очень обнадеживающий сигнал для нашего общества: мы готовы и строим планы, - заявил агентству Reuters министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. - Мы выполнили свою домашнюю работу".

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы

При этом ни в одной из трех стран Балтии нет детальных планов переселения людей за пределы своих границ, пишет издание.

Две асфальтированные дороги и несколько лесных троп соединяют их с Польшей через Сувалкский коридор - узкую лесистую часть Польши между Россией и Беларусью. Прибывающая военная техника будет иметь приоритет перед теми, кто попытается бежать в Польшу, указывает издание.

Эстония планирует установить 600 бункеров на границе с рф

"Мы должны учитывать риск (Сувалкского коридора)", - заявил Ивар Май, советник по массовой эвакуации спасательного департамента Эстонии, имея в виду возможность того, что российские войска попытаются отрезать страны Балтии от их единственной границы с государством - членом НАТО.

Эстония готовит планы по переселению десятой части своего населения в 1,4 миллиона человек во временные убежища, а многие другие, вероятно, переедут к родственникам, сообщил Май.

Две трети русскоязычного города Нарва с населением 50 000 человек входят в число тех, кто, как ожидается, будет переселяться, причем правительство оказывает помощь по меньшей мере половине из них. "Это только для тех, кому некуда идти", - сказал он.

По оценкам Латвии, треть из 1,9 миллиона жителей страны могут покинуть свои дома, заявил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварс Накуртс.

"Нужно все планировать", - сказал он.

Бункеры, рвы и минные поля: в Латвии усиливают оборону на границе с РФ