Страны Балтии разрабатывают планы массовой эвакуации на случай нападения РФ - Reuters

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 208 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 4886 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 6228 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18545 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 40221 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39954 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41688 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 68361 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63215 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28148 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 19044 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 18930 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 34507 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 19270 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 15491 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56055 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 68362 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 63216 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 52707 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 83764 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Андрей Сибига
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 56055 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 25494 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 39781 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 56212 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 69845 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent
Вашингтон Пост
МиГ-31

Страны Балтии разрабатывают планы массовой эвакуации на случай нападения РФ - Reuters

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, предусматривающие эвакуацию сотен тысяч людей в случае наращивания российской военной мощи или нападения. Это ответ на огромные военные расходы России и ее вторжение в Украину.

Страны Балтии разрабатывают планы массовой эвакуации на случай нападения РФ - Reuters

Обеспокоенные огромными военными расходами России после вторжения в Украину в 2022 году, три страны Балтии разрабатывают планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к тому, что сотни тысяч людей начнут бежать в случае наращивания российской военной мощи или нападения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эстония, Латвия и Литва давно высказывали опасения другим странам НАТО относительно возможной российской агрессии, ссылаясь на российские кибератаки, кампании по дезинформации и вторжения российских истребителей и беспилотников за последние несколько месяцев.

Россия заявляет, что не планирует нападать на НАТО. Однако три страны, аннексированные Москвой во время Второй мировой войны, удвоили расходы на оборону после полномасштабного нападения РФ на Украину, которое произошло после неоднократных отрицаний Россией любого такого плана.

"Угрозы могут быть разными", - заявил Ренатас Пожела, который, будучи главой пожарной службы Литвы, участвует в планировании действий на случай чрезвычайных ситуаций, которое активизировалось после того, как в мае три страны договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

Какие сценарии

"Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ стран Балтии с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю", - сказал Пожела.

Диверсии в отношении коммуникаций или транспортных коммуникаций, массовый приток мигрантов, гражданские беспорядки среди русскоязычных меньшинств или фейковые новости, которые спровоцируют массовый отток населения, - вот другие сценарии, обсуждаемые в местных СМИ и за их пределами.

В этом году в Литве проводились учения, и та ролевая игра предусматривала эвакуацию всего ста человек из столицы, Вильнюса, но официальные лица, опрошенные Reuters, заявили, что планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые пока держатся в тайне, разрабатываются для значительно большего количества людей.

По словам Пожелы, к ним относится половина жителей, проживающих в радиусе 40 км от границ России и Беларуси - около 400 000 человек. В западном городе Каунас планируется разместить 300 000 человек в школах, университетах, католических церквях и на арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Аналогичные усилия предпринимаются и в других городах. Выбраны пункты сбора, в том числе в Вильнюсе, выделены поезда и автобусы, а на складах хранятся запасы, такие как туалетная бумага и походные матрасы.

Тех, кто покинет страну на автомобилях, направят на второстепенные дороги, чтобы расчистить их для приближающейся армии. Карта городов, где они смогут укрыться, доступна.

"Это очень обнадеживающий сигнал для нашего общества: мы готовы и строим планы, - заявил агентству Reuters министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. - Мы выполнили свою домашнюю работу".

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы10.09.25, 01:21 • 4710 просмотров

При этом ни в одной из трех стран Балтии нет детальных планов переселения людей за пределы своих границ, пишет издание.

Две асфальтированные дороги и несколько лесных троп соединяют их с Польшей через Сувалкский коридор - узкую лесистую часть Польши между Россией и Беларусью. Прибывающая военная техника будет иметь приоритет перед теми, кто попытается бежать в Польшу, указывает издание.

Эстония планирует установить 600 бункеров на границе с рф19.01.24, 22:48 • 102041 просмотр

"Мы должны учитывать риск (Сувалкского коридора)", - заявил Ивар Май, советник по массовой эвакуации спасательного департамента Эстонии, имея в виду возможность того, что российские войска попытаются отрезать страны Балтии от их единственной границы с государством - членом НАТО.

Эстония готовит планы по переселению десятой части своего населения в 1,4 миллиона человек во временные убежища, а многие другие, вероятно, переедут к родственникам, сообщил Май.

Две трети русскоязычного города Нарва с населением 50 000 человек входят в число тех, кто, как ожидается, будет переселяться, причем правительство оказывает помощь по меньшей мере половине из них. "Это только для тех, кому некуда идти", - сказал он.

По оценкам Латвии, треть из 1,9 миллиона жителей страны могут покинуть свои дома, заявил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварс Накуртс.

"Нужно все планировать", - сказал он.

Бункеры, рвы и минные поля: в Латвии усиливают оборону на границе с РФ06.08.24, 17:20 • 17964 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Каунас
Латвия
НАТО
Вильнюс
Литва
Эстония
Украина
Польша