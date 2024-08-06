Бункеры, рвы и минные поля: в Латвии усиливают оборону на границе с РФ

На востоке Латвии начали строить первую линию укреплений на границе НАТО с Россией и Беларусью. В рамках этого проекта страна усилила оборону границы. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Детали

Проект "Балтийская линия обороны" предусматривает строительство на границе с РФ противотанковых рвов, ежей и ограждения из колючей проволоки. Также должны построить сеть бункеров.

Альянс согласовал этот проект еще в январе этого года. В перспективе "Балтийская линия обороны" должна соединиться в единую систему с такими же комплексами вдоль польской границы, известными как "Восточный щит". Ожидается, что первые бункеры в Латвии будут готовы в начале следующего года.

Эти заграждения использовали еще во время Второй мировой войны. Их до сих пор можно увидеть здесь и там в европейских лесах. Они, может, и выглядят несовременно, но, к сожалению, в условиях продолжающихся военных действий в Украине, они по-прежнему эффективны - заявил инспектор инженерных войск Каспар Лаздиньш.

Дополнение

В Латвии отмечают, что бетонные конструкции и заграждения изготавливают на собственном заводе, под Даугавпилсом. Впоследствии планируется усилить защитные сооружения минными полями.

Впрочем, отдельной проблемой стало согласование строительства с владельцами земли, поскольку значительная часть приграничных участков - частные владения.

Напомним

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и белоруссией для сдерживания и защиты от военных угроз.