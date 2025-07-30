В Литве третий день продолжаются поиски беспилотника, залетевшего со стороны Беларуси
Киев • УНН
В Литве военные третий день ищут беспилотник, который мог залететь из Беларуси. Поиски сосредоточены к северу от Каунаса, задействован вертолет и опрошено более 100 человек.
В Литве военные третий день продолжают поиски беспилотника, который мог проникнуть на территорию страны через Беларусь. Об этом сообщила пресс-секретарь армии Индре Пилкаускайте в эфире радио LRT, сообщает УНН.
Поиски беспилотника возобновились сегодня утром
По словам пресс-секретаря, поисковые работы сосредоточились примерно в 20 километрах к северу от Каунаса. К поискам привлечен вертолет ВВС, военная полиция, также были опрошены местные жители.
За эти дни было опрошено более 100 человек. В постоянной боевой готовности находятся оперативная группа мирного времени и группа разминирования, которые в случае обнаружения объекта будут задействованы для его изоляции и обезвреживания
В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 8.
В тот же день в Литве обнаружили неизвестный беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Власти страны приняли решение об усилении безопасности на границе с целью защиты граждан.