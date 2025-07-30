В Литве третий день продолжаются поиски беспилотника, залетевшего со стороны Беларуси

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
10:44 • 11936 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
09:57 • 15626 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 31456 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
06:09 • 29787 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 55246 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 59729 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 56507 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 55952 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 69561 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 175142 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
87%
744мм
Популярные новости
В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунамиVideo30 июля, 01:37 • 41674 просмотра
Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки30 июля, 04:32 • 16158 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 34015 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 71126 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 17121 просмотра
публикации
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 18400 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 31402 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 72500 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 141721 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 175121 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Ровненская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 35090 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 155759 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 206603 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 140511 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 133488 просмотра
Актуальное
YouTube
Дія (сервис)
Шахед-136
Signal
Нью-Йорк Таймс

В Литве третий день продолжаются поиски беспилотника, залетевшего со стороны Беларуси

Киев • УНН

 • 636 просмотра

В Литве военные третий день ищут беспилотник, который мог залететь из Беларуси. Поиски сосредоточены к северу от Каунаса, задействован вертолет и опрошено более 100 человек.

В Литве третий день продолжаются поиски беспилотника, залетевшего со стороны Беларуси

В Литве военные третий день продолжают поиски беспилотника, который мог проникнуть на территорию страны через Беларусь. Об этом сообщила пресс-секретарь армии Индре Пилкаускайте в эфире радио LRT, сообщает УНН.

Поиски беспилотника возобновились сегодня утром

– отметила она. 

По словам пресс-секретаря, поисковые работы сосредоточились примерно в 20 километрах к северу от Каунаса. К поискам привлечен вертолет ВВС, военная полиция, также были опрошены местные жители.

За эти дни было опрошено более 100 человек. В постоянной боевой готовности находятся оперативная группа мирного времени и группа разминирования, которые в случае обнаружения объекта будут задействованы для его изоляции и обезвреживания

 – добавила она. 

В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Предварительно сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их количество возросло до 8.

В тот же день в Литве обнаружили неизвестный беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Власти страны приняли решение об усилении безопасности на границе с целью защиты граждан.  

Лилия Подоляк

Новости Мира
Беларусь
Каунас
Литва
Киев