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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эвакуация из-за письма с порошком: 300 литовских школьников оказались в зоне угрозы химического заражения

Эвакуация из-за письма с порошком: 300 литовских школьников оказались в зоне угрозы химического заражения

Киев  •  УНН

 • 3163 просмотра

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В школе Каунаса обнаружили письмо с белым порошком неизвестного происхождения, что привело к эвакуации 300 человек. Спасатели в защитных костюмах собрали вещество для исследования в лаборатории.

Экстренная ситуация в Каунасе возникла после того, как в школу поступило подозрительное письмо с белым порошком неизвестного происхождения. Передает УНН со ссылкой на LRT.

В Каунасе из школы эвакуировали 300 человек в связи с путаницей, которая возникла из-за полученного учреждением письма: как сообщается, оно содержало измельченные рекламные листовки, вместе с которыми упал белый порошок неизвестного происхождения.

Об инциденте сообщили в Департамент пожарной безопасности и спасения. Порошок собрали пожарные-спасатели в специальных защитных костюмах. Собранное вещество передали на исследование в лабораторию.

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До этого пожарные решили эвакуировать всех людей, находящихся в школе. Полиция, в свою очередь охраняла периметр этого учебного заведения.

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«По предварительной информации, количество материала не является значительным. Он собран и вывезен на улицу. Национальный центр общественного здоровья (NPHC) организует расследование на предмет биологического загрязнения», - говорится в заявлении представительницы Департамента пожарной охраны и спасения (PAGD) Эдита Зданевичене.

Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок27 февр. 2024, 08:02 • 23254 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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