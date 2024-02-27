Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок
Спасатели в защитных костюмах посетили дом Дональда Трампа-младшего во Флориде после того, как он открыл конверт с неизвестным белым веществом.
"15 стран готовы присоединиться": премьер Чехии заявил о поддержке плана закупать боеприпасы для Украины за пределами Европы
Европейские страны поддерживают чешскую инициативу по закупке ЕС боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки Украины.
Глава МИД Польши призвал США предоставить оружие Украине
Министр иностранных дел Польши призывает предоставить Украине оружие и сдержать путина, чтобы предотвратить больший глобальный конфликт.
Европа должна увеличить военные расходы для сдерживания россии - премьер Дании
Европа должна увеличить военные расходы, чтобы сдерживать более агрессивную россию, считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры продолжают протест на 6 пунктах пропуска, в очередях около 2100 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, из-за чего около 2100 грузовиков стоят в очереди в ожидании пересечения границы.
россияне ночью попали по складу с семенами подсолнечника в Сумской области, значительную часть спасли от пламени - ГСЧС
Склад, где хранились семена подсолнечника в Сумской области Украины, попал под вражеский обстрел и загорелся, но пожарные смогли разобрать поврежденные конструкции и потушить пламя, спасая значительную часть семян.
От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
Укрэнерго способно транспортировать необходимые объемы электроэнергии в любой регион, одновременно укрепляя инфраструктуру, чтобы минимизировать перебои от возможных обстрелов со стороны России.
На Киевщине нетрезвый водитель легковушки врезался в автобус: среди пострадавших есть дети
Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.
Фонд гарантирования вкладов физлиц закупил модули оперативной памяти по завышенным ценам
Фонд гарантирования вкладов физических лиц переплатил минимум 219,6 тыс. грн за 72 модуля оперативной памяти, приобретя их по завышенным ценам.