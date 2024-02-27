Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок

За прошедшие сутки дом старшего сына Трампа в штате Флорида посетила служба спасения в защитных костюмах. До этого мужчина вскрыл конверт, содержащий неизвестное вещество белого цвета. Об этом пишет NBC News, передает УНН.

Детали

Дональд Трампа-младший в понедельник 26 февраля вызвал спасателей, поскольку имел контакт с конвертом и белым порошком, который он получил по почте.

Официальные лица, прибывшие на место происшествия заявили, что вещество не является "смертельно опасным", хотя и результаты тестов на идентификацию белого вещества, как указывается, были неубедительными.

В интервью The Daily Caller Трамп-младший подтвердил, что посылка была уже "вторым конвертом с белым порошкообразным веществом, который был отправлен ему по почте".

Следует упомянуть, что 6 лет назад, бывшая жена Трампа-младшего Ванесса Трамп была госпитализирована после получения письма, содержащего белый порошок внутри.

Напомним,

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