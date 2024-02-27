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Сину Трампа надсилають поштою загадковий білий порошок

Київ • УНН

 • 23378 перегляди

Рятувальники в захисних костюмах відвідали будинок Дональда Трампа-молодшого у Флориді після того, як він відкрив конверт з невідомою білою речовиною.

Сину Трампа надсилають поштою загадковий білий порошок

Минулої доби до будинку старшого сина Трампа у штаті Флорида завітала служба порятунку у захисних костюмах. До цього чоловік розкрив конверт, що містив невідому речовину білого кольору. Про це пише NBC News, передає УНН.

Деталі

Дональд Трампа-молодший в понеділок 26 лютого викликав рятівників, оскільки мав контакт з конвертом та білим порошком, який він отримав по пошті.

Офіційні особи, які прибули на місці події заявили, що речовина не є "смертельно небезпечною", хоча й результати тестів на ідентифікацію білої речовини, як вказується, були непереконливими.

В інтерв'ю The Daily Caller Трамп-молодший підтвердив, що посилка була вже "другим конвертом з білою порошкоподібною речовиною, який був надісланий йому поштою".

Слід згадати, що 6 років тому, колишня дружина Трампа-молодшого Ванесса Трамп була госпіталізувана після отримання листа, що містив білий порошок усередині.

Нагадаємо

Ронна МакДеніел і Дрю МакКіссік подали у відставку з посад голів Республіканського національного комітету, що посилило контроль колишнього президента Дональда Трампа над Республіканською партією напередодні виборів 2024 року.

Президент Байден дав інтерв'ю коміку Сету Майєру під час передвиборчої кампанії в Нью-Йорку, щоб охопити більше виборців за межами традиційних прес-конференцій.

Прем'єр-міністри Польщі та Канади обговорили використання заморожених російських коштів для допомоги Україні та посилення тиску на росію через її вторгнення.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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