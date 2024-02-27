Сину Трампа надсилають поштою загадковий білий порошок

Минулої доби до будинку старшого сина Трампа у штаті Флорида завітала служба порятунку у захисних костюмах. До цього чоловік розкрив конверт, що містив невідому речовину білого кольору. Про це пише NBC News, передає УНН.

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Дональд Трампа-молодший в понеділок 26 лютого викликав рятівників, оскільки мав контакт з конвертом та білим порошком, який він отримав по пошті.

Офіційні особи, які прибули на місці події заявили, що речовина не є "смертельно небезпечною", хоча й результати тестів на ідентифікацію білої речовини, як вказується, були непереконливими.

В інтерв'ю The Daily Caller Трамп-молодший підтвердив, що посилка була вже "другим конвертом з білою порошкоподібною речовиною, який був надісланий йому поштою".

Слід згадати, що 6 років тому, колишня дружина Трампа-молодшого Ванесса Трамп була госпіталізувана після отримання листа, що містив білий порошок усередині.

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