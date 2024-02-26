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Трюдо та Туск обговорили способи посилення тиску на росію для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 25486 перегляди

Прем'єр-міністри Польщі та Канади обговорили використання заморожених російських коштів для допомоги Україні та посилення тиску на росію через її вторгнення.

Трюдо та Туск обговорили способи посилення тиску на росію для допомоги Україні

Прем'єри Польщі та Канада обговорили кроки, які необхідні для того, щоб почати використовувати заморожені російські кошти на користь Україні. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказали на спільній пресконференції після зустрічі у Варшаві, передає УНН з посиланням на польські ЗМІ.

Деталі

Під час спільної конференції Туск підкреслив, що Польща і Канада практично з кожного питання мають ідентичні позиції, коли йдеться про найважливіші геополітичні питання, в тому числі про напад росії на Україну.

Ми маємо схожі враження та наміри. Україна потребує нашої допомоги у війні проти росії, всі західні країни повинні діяти більш рішуче. У нас є щонайменше кілька можливостей посилити тиск на росію, причому в дуже помітний спосіб

- сказав він.

Прем'єр підкреслив, що говорив з Трюдо про активи російського центрального банку, заморожені в західних і світових банках, в тому числі в Японії. Він сказав, що Польща працюватиме разом з партнерами, що вирішити, як використати ці кошти на користь України і проти російської агресії.

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У свою чергу Трюдо наголосив, що має з польським колегою однакові думки щодо допомоги Україні.

Я справжній друг України, ми разом підтримуємо цю країну в її боротьбі проти російського вторгнення

- сказав Трюдо.

Він подякував за прийом канадських солдатів у Польщі і за те, що українські солдати змогли скористатися організованими для них тренуваннями.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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