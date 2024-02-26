Трюдо и Туск обсудили способы усиления давления на россию для помощи Украине

Премьеры Польши и Канада обсудили шаги, которые необходимы для того, чтобы начать использовать замороженные российские средства в пользу Украины. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказали на совместной пресс-конференции после встречи в Варшаве, передает УНН со ссылкой на польские СМИ.

Детали

Во время совместной конференции Туск подчеркнул, что Польша и Канада практически по каждому вопросу имеют идентичные позиции, когда речь идет о важнейших геополитических вопросах, в том числе о нападении россии на Украину.

Мы имеем схожие впечатления и намерения. Украина нуждается в нашей помощи в войне против россии, все западные страны должны действовать более решительно. У нас есть как минимум несколько возможностей усилить давление на Россию, причем очень заметным образом - сказал он.

Премьер подчеркнул, что говорил с Трюдо об активах российского центрального банка, замороженных в западных и мировых банках, в том числе в Японии. Он сказал, что Польша будет работать вместе с партнерами, что решить, как использовать эти средства в пользу Украины и против российской агрессии.

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В свою очередь Трюдо отметил, что имеет с польским коллегой одинаковые мысли относительно помощи Украине.

Я настоящий друг Украины, мы вместе поддерживаем эту страну в ее борьбе против российского вторжения - сказал Трюдо.

Он поблагодарил за прием канадских солдат в Польше и за то, что украинские солдаты смогли воспользоваться организованными для них тренировками.

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