Трюдо и Туск обсудили способы усиления давления на россию для помощи Украине
Киев • УНН
Премьер-министры Польши и Канады обсудили использование замороженных российских средств для помощи Украине и усиление давления на Россию из-за ее вторжения.
Премьеры Польши и Канада обсудили шаги, которые необходимы для того, чтобы начать использовать замороженные российские средства в пользу Украины. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказали на совместной пресс-конференции после встречи в Варшаве, передает УНН со ссылкой на польские СМИ.
Детали
Во время совместной конференции Туск подчеркнул, что Польша и Канада практически по каждому вопросу имеют идентичные позиции, когда речь идет о важнейших геополитических вопросах, в том числе о нападении россии на Украину.
Мы имеем схожие впечатления и намерения. Украина нуждается в нашей помощи в войне против россии, все западные страны должны действовать более решительно. У нас есть как минимум несколько возможностей усилить давление на Россию, причем очень заметным образом
Премьер подчеркнул, что говорил с Трюдо об активах российского центрального банка, замороженных в западных и мировых банках, в том числе в Японии. Он сказал, что Польша будет работать вместе с партнерами, что решить, как использовать эти средства в пользу Украины и против российской агрессии.
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В свою очередь Трюдо отметил, что имеет с польским коллегой одинаковые мысли относительно помощи Украине.
Я настоящий друг Украины, мы вместе поддерживаем эту страну в ее борьбе против российского вторжения
Он поблагодарил за прием канадских солдат в Польше и за то, что украинские солдаты смогли воспользоваться организованными для них тренировками.
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