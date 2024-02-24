Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и подчеркнул, что мир не может позволить российскому диктатору путину и россии торжествовать, передает УНН.

Детали

Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Сегодня эта поддержка все еще очень необходима. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить путину и россии торжествовать – заявил Дуда.

Дополнение

Ранее сообщалось, что визит президента Польши Анджея Дуды в Киев по случаю второй годовщины российского вторжения в Украину не планируется. Впрочем, запланировано его обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.