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Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф

Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 11:55  •  13858 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда пообещал дальнейшую поддержку Украине в ее борьбе за свободу против россии в годовщину российского вторжения.

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и подчеркнул, что мир не может позволить российскому диктатору путину и россии торжествовать, передает УНН.

Детали

Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Сегодня эта поддержка все еще очень необходима. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить путину и россии торжествовать 

– заявил Дуда.

Дополнение

Ранее сообщалось, что визит президента Польши Анджея Дуды в Киев по случаю второй годовщины российского вторжения в Украину не планируется. Впрочем, запланировано его обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину вторжения России в Украину встретился в Гостомеле с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Италии - Джорджией Мелони и Бельгии - Александром Де Кроо.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
khostelГостомель
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
kanadaКанада
belgiyaБельгия
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
polshaПольша
Дуда заявив, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі проти рф
Duda says Poland supports and will continue to support Ukraine in its fight against Russia
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