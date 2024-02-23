Дуда звернеться до Зеленського з нагоди другої річниці агресії рф
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда звернеться з посланнням до Володимира Зеленського з нагоди річниці вторгнення росії в Україну.
Візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва з нагоди другої річниці російського вторгнення в Україну не планується. Втім, заплановано його звернення до Президента Володимира Зеленського, повідомив міністр канцелярії президента РП Войцєх Коларський, передає УНН із посиланням на GazetaPrawna.
На запитання, чи планує президент Анджей Дуда візит до Києва у зв'язку з другою річницею вторгнення росії в Україну, він відповів:
"Ні, такий візит на даний момент не планується".
Водночас він зазначив, що планується звернення Дуди до Зеленського з нагоди другої річниці російської агресії.
Міністр зазначив, що пам'ять про те, що сталося, важлива, оскільки, за його словами, "те, що сталося два роки тому, весь час визначає не тільки польську політику, не тільки польські справи, але також світову політику і найближче майбутнє".
Доповнення
Напередодні Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву щодо фермерських протестів та зауважив, що це "європейська проблема, яку має вирішувати Єврокомісія".