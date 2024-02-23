Дуда обратится к Зеленскому по случаю второй годовщины агрессии рф
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда обратится с посланием к Владимиру Зеленскому по случаю годовщины вторжения России в Украину.
Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев по случаю второй годовщины российского вторжения в Украину не планируется. Впрочем, запланировано его обращение к Президенту Владимиру Зеленскому, сообщил министр канцелярии президента РП Войцех Коларский, передает УНН со ссылкой на GazetaPrawna.
На вопрос, планирует ли президент Анджей Дуда визит в Киев в связи со второй годовщиной вторжения россии в Украину, он ответил:
"Нет, такой визит на данный момент не планируется".
В то же время он отметил, что планируется обращение Дуды к Зеленскому по случаю второй годовщины российской агрессии.
Министр отметил, что память о том, что произошло, важна, поскольку, по его словам, "то, что произошло два года назад, все время определяет не только польскую политику, не только польские дела, но также мировую политику и ближайшее будущее".
Дополнение
Накануне Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление относительно фермерских протестов и отметил, что это "европейская проблема, которую должна решать Еврокомиссия".
Дуда обратится к Зеленскому по случаю второй годовщины агрессии рф
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