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Дуда обратится к Зеленскому по случаю второй годовщины агрессии рф

Дуда обратится к Зеленскому по случаю второй годовщины агрессии рф

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 10:29  •  7577 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда обратится с посланием к Владимиру Зеленскому по случаю годовщины вторжения России в Украину.

Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев по случаю второй годовщины российского вторжения в Украину не планируется. Впрочем, запланировано его обращение к Президенту Владимиру Зеленскому, сообщил министр канцелярии президента РП Войцех Коларский, передает УНН со ссылкой на GazetaPrawna

На вопрос,  планирует ли президент Анджей Дуда визит в Киев в связи со второй годовщиной вторжения россии в Украину, он ответил: 

"Нет, такой визит на данный момент не планируется". 

В то же время он отметил, что планируется обращение Дуды к Зеленскому по случаю второй годовщины российской агрессии.

 Министр отметил, что память о том, что произошло, важна, поскольку, по его словам, "то, что произошло два года назад, все время определяет не только польскую политику, не только польские дела, но также мировую политику и ближайшее будущее".

Дополнение 

Накануне Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление относительно фермерских протестов и отметил, что это "европейская проблема, которую должна решать Еврокомиссия". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
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Дуда звернеться до Зеленського з нагоди другої річниці агресії рф
Duda to address Zelensky on the occasion of the second anniversary of Russian aggression
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