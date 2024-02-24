Дуда заявив, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі проти рф
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв подальшу підтримку Україні в її боротьбі за свободу проти росії в річницю російського вторгнення.
Президент Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує і буде підтримувати Україну в її боротьбі за свободу та наголосив, що світ не може дозволити російському диктатору путіну та росії тріумфувати, передає УНН.
Деталі
Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу! Сьогодні ця підтримка все ще вкрай необхідна. Не зважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити путіну та росії тріумфувати
Доповнення
Раніше повідомлялося, що візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва з нагоди другої річниці російського вторгнення в Україну не планується. Втім, заплановано його звернення до президента Володимира Зеленського.
24 лютого Президент України Володимир Зеленський у другу річницю вторгнення росії в України зустрівся в Гостомелі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністрами Італії - Джорджію Мелоні та Бельгії - Олександром Де Кроо.