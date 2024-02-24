Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой - это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление украинской устойчивости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис президента.

Детали

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой .

Зеленский высоко оценил подписание документа, отметив, что он закладывает надежную основу для длительного и углубленного партнерства между государствами.

Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости - сказал он.

Сообщается, что соглашение основывает канадско-украинское стратегическое партнерство по безопасности, которое определяет сферы для усиления двустороннего сотрудничества в различных областях, включая оборону, стабильность и устойчивость.

Документом предусматривается выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

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Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны рф - отмечается в сообщении.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

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