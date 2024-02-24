Важный вклад в усиление нашей устойчивости - Зеленский о соглашении по безопасности с Канадой

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  163040 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  180859 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  196561 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  223851 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  217930 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  244534 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  264995 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  230899 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234708 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада и Украина обсудили предоставление новых систем противовоздушной обороны и бронетехники в рамках долгосрочной военной помощи.

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Небольшие дожди и потепление прогнозируют на территории Украины 25 февраля

В западных и северных областях Украины 25 февраля ожидаются небольшие дожди, в то время как в некоторых центральных и восточных областях температура может повыситься до 14 градусов тепла.

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В прифронтовом городе Гуляйполе Запорожской области 61-летняя женщина погибла на своем дворе от осколков российского обстрела, а 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки.

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Руководитель военной разведки Украины рассказал, что начальник российского генштаба герасимов является одним из немногих генералов, который может заставить других генералов работать.

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Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

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Украина и Канада подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

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Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о безопасности, чтобы заложить основу для долгосрочного партнерства по безопасности между двумя странами.

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Украина и Италия подписали двустороннее соглашение по безопасности - Зеленский

В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

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В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

В рф разработаны планы срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину - ГУР

По данным украинской разведки, россия разработала планы срыва поставок западного вооружения в Украину, но реализовать подобные замыслы им будет крайне трудно.

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В рф разработаны планы срыва устойчивой системы поставок западного вооружения в Украину - ГУР