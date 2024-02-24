Важливий внесок у посилення нашої стійкості – Зеленський про безпекову угоду з Канадою
Київ • УНН
Україна та Канада підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка встановлює стратегічне партнерство та надає понад 3 мільярди доларів допомоги для зміцнення обороноздатності та стійкості України проти російської агресії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою – це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.
Деталі
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.
Зеленський високо оцінив підписання документа, зазначивши, що він закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами.
Це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості
Повідомляється, що угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю.
Документом передбачається виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.
Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.
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Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку рф
Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.
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