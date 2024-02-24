Важливий внесок у посилення нашої стійкості – Зеленський про безпекову угоду з Канадою

Президент Володимир Зеленський заявив, що угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою – це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення української стійкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс президента.

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Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Зеленський високо оцінив підписання документа, зазначивши, що він закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами.

Це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості – сказав він.

Повідомляється, що угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю.

Документом передбачається виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

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Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку рф - зазначається в повідомленні.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

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