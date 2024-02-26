Чиновниця Республіканської партії йде у відставку, - це посилює позицію Трампа напередодні виборів

Голова Національного комітету Республіканської партії Ронна МакДеніел йде у відставку 8 березня після тижнів публічного тиску з боку експрезидента США Дональда Трампа. Про це передає УНН із посиланням на FT та ORF.

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Ронна МакДеніел яка протягом останніх семи років відповідала за брендинг та комунікаційні стратегії Республіканської партії, підтвердила, що піде з посади голови Республіканського національного комітету після того, як Дональд Трамп заявив, що вона повинна піти у відставку і бути замінена новими лідерами. Окрім МакДеніела, про свою відставку оголосив і другий голова Республіканського національного комітету (РНК) Дрю МакКіссік.

Кілька тижнів тому голова Республіканського національного комітету вже повідомляла Трампу про свій намір піти у відставку незабаром після праймеріз у Південній Кароліні, які відбулися в суботу 24 лютого і на яких переміг колишній президент. Трамп, зі свого боку, вже публічно висловив свою підтримку Майклу Уітлі, голові Республіканської партії в Північній Кароліні і генеральному юрисконсульту Національного комітету, як кандидатурі на заміну МакДеніел.

Історично склалося так, що РНК зазнає змін після того, як у нас з'являється номінант, і я завжди мав намір дотримуватися цієї традиції - сказала МакДеніел

Я залишаюся відданим справі повернення Білого дому і перемоги республіканців на виборах у листопаді - додала вона.

Відставка МакДеніела підкреслює, як Трамп посилив свій контроль над Республіканською партією в останні місяці. Колишній президент перебуває на очевидному шляху до забезпечення номінації Республіканської партії на посаду в Білому домі після перемоги в перших чотирьох штатах, де відбулося дострокове голосування: Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та Південній Кароліні.

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Ніккі Хейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни і колишня посол Трампа в ООН, є останньою республіканкою, яка оскаржує номінацію Трампа на посаду президента США. Незважаючи на те, що на вихідних вона програла Трампу 20 пунктів у своєму штаті, Хейлі пообіцяла залишатися в гонці щонайменше до Супервівторка, хоча її шлях до Білого дому виглядає все більш малоймовірним.

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