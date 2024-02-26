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Чиновниця Республіканської партії йде у відставку, - це посилює позицію Трампа напередодні виборів

Київ • УНН

 • 26006 перегляди

Ронна МакДеніел і Дрю МакКіссік подали у відставку з посад голів Республіканського національного комітету, що посилило контроль колишнього президента Дональда Трампа над Республіканською партією напередодні виборів 2024 року.

Чиновниця Республіканської партії йде у відставку, - це посилює позицію Трампа напередодні виборів

Голова Національного комітету Республіканської партії Ронна МакДеніел йде у відставку 8 березня після тижнів публічного тиску з боку експрезидента США Дональда Трампа. Про це передає УНН із посиланням на FT та ORF.

Деталі

Ронна МакДеніел яка протягом останніх семи років відповідала за брендинг та комунікаційні стратегії Республіканської партії, підтвердила, що піде з посади голови Республіканського національного комітету після того, як Дональд Трамп заявив, що вона повинна піти у відставку і бути замінена новими лідерами. Окрім МакДеніела, про свою відставку оголосив і другий голова Республіканського національного комітету (РНК) Дрю МакКіссік.

Кілька тижнів тому голова Республіканського національного комітету вже повідомляла Трампу про свій намір піти у відставку незабаром після праймеріз у Південній Кароліні, які відбулися в суботу 24 лютого і на яких переміг колишній президент. Трамп, зі свого боку, вже публічно висловив свою підтримку Майклу Уітлі, голові Республіканської партії в Північній Кароліні і генеральному юрисконсульту Національного комітету, як кандидатурі на заміну МакДеніел.

Історично склалося так, що РНК зазнає змін після того, як у нас з'являється номінант, і я завжди мав намір дотримуватися цієї традиції

 - сказала МакДеніел

Я залишаюся відданим справі повернення Білого дому і перемоги республіканців на виборах у листопаді

- додала вона.

Відставка МакДеніела підкреслює, як Трамп посилив свій контроль над Республіканською партією в останні місяці. Колишній президент перебуває на очевидному шляху до забезпечення номінації Республіканської партії на посаду в Білому домі після перемоги в перших чотирьох штатах, де відбулося дострокове голосування: Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та Південній Кароліні.

В РНБО прокоментували можливість відкриття повітряного простору в Україні26.02.24, 16:57 • 177827 переглядiв

Ніккі Хейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни і колишня посол Трампа в ООН, є останньою республіканкою, яка оскаржує номінацію Трампа на посаду президента США. Незважаючи на те, що на вихідних вона програла Трампу 20 пунктів у своєму штаті, Хейлі пообіцяла залишатися в гонці щонайменше до Супервівторка, хоча її шлях до Білого дому виглядає все більш малоймовірним.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що немає чіткої відповіді від колишнього президента США Дональда Трампа або його команди на публічне запрошення президента України Зеленського відвідати Україну.

Британський міністр вважає, що Сполучене Королівство повинно співпрацювати з НАТО та її союзниками задля перемоги в Україні та "врешті-решт" витіснити російського лідера з кремля. Однак, судячи з відгуку спікера прем'єр-міністра Ріші Сунака, чиновниця пішла трохи далі, ніж офіційна політика Великої Британії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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